Girona goleia Cádiz e Valencia perde para Real Betis pelo Campeonato Espanhol 

Neste sábado, ocorreram quatro partidas da 32ª rodada do Campeonato Espanhol. Celta de Vigo, Rayo Vallecano, Real Betis e Girona venceram seus jogos e Las Palmas, Osasuna, Valencia e Cádiz saíram derrotados.

Os resultados impactam diretamente na briga por vagas em competições continentais, luta contra o rebaixamento e disputa do título de LaLiga.

Girona x Cádiz

O Girona não teve dificuldades e goleou o Cádiz por 4 a 1, no Estádio Montilivi, com gols de Eric García, Iván Martín, Artem Dovbyk e Portu. Gonzalo Escalante foi quem marcou para a equipe derrotada.

Com o resultado, o Girona ocupa a terceira posição da competição, com 68 pontos, e está a dez do Real Madrid e a dois do Barcelona, que se enfrentam neste domingo. Já o Cádiz permanece na 18ª colocação, com 25 pontos.

Valencia x Real Betis

O Valencia foi superado pelo Real Betis por 2 a 1, no Estádio de Mestalla. Ayoze Pérez fez os dois gols dos visitantes e Pepelu marcou para o time da casa.

Por conta do resultado, o Valencia (8º), com 47 pontos, foi ultrapassado na tabela pelo Real Betis (7º), com 48.

Celta de Vigo x Las Palmas

O Celta de Vigo goleou o Las Palmas por 4 a 1, no Estádio de Balaídos. Iago Aspas (2), Williot Swedberg e Anastasios Douvikas marcaram para os mandantes e Juanma Herzog fez o gol dos visitantes.

Com a vitória, o Celta de Vigo (17º) se distancia da zona de rebaixamento, com 31 pontos, seis a mais que o Cádiz (18º). Enquanto o Las Palmas segue na 12ª posição.

Rayo Vallecano x Osasuna

O Rayo Vallecano venceu o Osasuna de virada por 2 a 1, no Estádio de Vallecas, em Madri. Moi Gómez abriu o placar do jogo para o Osasuna e Pep Chavarría e Isaac Palazón reverteram o placar para o Rayo Vallecano.

As equipes ocupam o meio da tabela, o Rayo Vallecano está no 14º lugar, com 34 pontos, e o Osasuna ocupa o 11º, com 39.