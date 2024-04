Ginástica artística do Brasil fecha etapa de Doha com dois bronzes

A Ginástica Artística do Brasil esteve no pódio, neste sábado, no último dia de finais da etapa de Doha da Copa do Mundo. A delegação deixa o Catar com duas medalhas de bronze, obtidas por Arthur Nory, na barra fixa, e por Caio Souza, nas paralelas.

Caio, o ginasta de Volta Redonda, marcou 14.566 nas paralelas. Foi a primeira medalha do atleta fluminense desde o seu retorno às competições.

CAIO SOUZA É BRONZE PARA O BRASIL NAS PARALELAS ? Em uma prova muito disputada, o brasileiro conseguiu uma apresentação belíssima e fica no pódio na primeira prova depois da lesão. Que orgulho de você, Caio! ??#TimeBrasil pic.twitter.com/H3TD2QUqcK ? Time Brasil (@timebrasil) April 20, 2024

Diogo Soares, que já tem vaga assegurada nos Jogos de Paris, quase emplacou uma dobradinha brasileira. O piracicabano ficou em quarto lugar, com a nota 14.433. Os dois degraus mais altos do pódio foram ocupados pelo filipino Carlos Yulo (15.200) e pelo taiwanês Hung Yuan-Hsi (14.966).

Arthur Nory também brilhou. O atleta campineiro conquistou o bronze na barra fixa. Em sua série final, chegou a sofrer uma queda, provocada pelo rompimento de seu protetor. Nesses casos, é permitido que o atleta reinicie a série. Na retomada, marcou 14.533.

ARTHUR NORY FAZ UMA APRESENTAÇÃO LINDA E É MEDALHA DE BRONZE! ? Depois de um problema com o equipamento, o ginasta superou a adversidade e fez essa série sensacional na barra fixa, somando 14.533! É mais medalha na Copa do Mundo de Ginástica Artística em Doha ?? Gigantesco,... pic.twitter.com/SeCz7BObwN ? Time Brasil (@timebrasil) April 20, 2024

Campeão do Mundial de Stuttgart-2019 nesse aparelho, Nory concorria a uma das vagas oferecidas via ranking olímpico. O brasileiro necessitava do ouro no Catar e dependia de um insucesso do lituano Robert Tvorogal. O atleta do país báltico, no entanto, conseguiu a nota 14.700, suficiente para lhe dar a prata. O ouro coube ao taiwanês Chia-Hung Tang (15.133).

Na última sexta-feira, Yuri Guimarães ficou em quinto lugar na final do solo (13.933), resultado insuficiente para lhe dar a vaga olímpica.

Encerrada a sequência de quatro etapas que ofereciam pontos para o ranking olímpico (Cairo, Cottbus, Baku e Doha), está definido que a ginástica artística masculina do Brasil será representada, em Paris-2024, por Diogo Soares e por um outro atleta a ser convocado pela comissão técnica.