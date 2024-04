Estêvão tem maior sequência pelo Palmeiras desde que subiu ao profissional

Estêvão, de 16 anos, é mais uma joia da base do Palmeiras que vem ganhando espaço na equipe principal. Na última quarta-feira (17), ele disputou seu terceiro jogo consecutivo pela equipe comandada por Abel Ferreira e vive sua maior sequência no time profissional.

O garoto foi titular pela primeira vez no duelo contra o Liverpool-URU, pela segunda rodada da Libertadores. No Allianz Parque, Estêvão anotou seu primeiro gol pela equipe, o terceiro do Verdão na vitória por 3 a 1 sobre os uruguaios. Naquela ocasião, o camisa 41 fez grande partida e saiu ovacionado pela torcida ao ser substituído, aos 21 minutos da etapa final.

Depois, ganhou nova chance entre os onze iniciais e começou jogando na estreia do Campeonato Brasileiro, contra o Vitória. No Barradão, o Verdão venceu por 1 a 0, com gol de Richard Ríos. Nessa partida, Estêvão também não disputou os minutos e acabou dando lugar a Luis Guilherme, aos 16 minutos do segundo tempo.

Estêvão estreou pelo time profissional do Palmeiras em 2023, na última rodada do Campeonato Brasileiro, no empate por 1 a 1 com o Cruzeiro, no Mineirão, que foi o jogo do título. Contudo, foi em janeiro que ele acabou integrado de vez ao profissional após a eliminação da equipe sub-20 na Copinha nesta temporada.

Nesta temporada, ele disputou oito jogos, marcou um gol e deu uma assistência. Esse passe para gol foi na vitória por 1 a 0 do Palmeiras, contra o São Bernardo, na primeira fase do Paulistão.

Com Estêvão à disposição, o Palmeiras entra em campo neste domingo (21) para enfrentar o Flamengo em duelo da terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16 horas (de Brasília), no Allianz Parque. O Verdão busca se reabilitar após o revés na última rodada para conquistar sua primeira vitória em casa na competição.