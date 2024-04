Estreante, Hugo Moura lamenta chances perdidas pelo Vasco na derrota para o Fluminense pelo Brasileirão

O Vasco perdeu o clássico para o Fluminense por 2 a 1, neste sábado, no Maracanã e conheceu a segunda derrota seguida no Campeonato Brasileiro. Hugo Moura lamentou as chances desperdiçadas pelo Cruzmaltino e ressaltou a boa atuação da equipe na etapa final.

"A gente teve duas chances para matar o jogo. No segundo tempo conseguimos colocar nosso ritmo. O Fluminense sabe jogar com a bola. Triste pelo resultado. Agora é trabalhar durante a semana e pensar no Criciúma. Vamos em busca dos três pontos. O Vasco tem muita coisa este ano" disse o jogador.

Hugo Moura deu o passe para Veggeti marcar o gol do Vasco no duelo. O volante foi contratado pelo Cruzmaltino durante a semana e já fez sua estreia pelo clube. Hugo entrou no jogo no lugar de Pablo Galdames no intervalo.

O Vasco terá a semana livre para trabalhar visando o duelo contra o Criciúma. A partida será no sábado, em São Januário, às 16 horas (de Brasília) pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro.