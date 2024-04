Equipes sub-15 e sub-17 do Palmeiras vencem Flamengo-SP pelo Paulista

Na manhã deste sábado, no Estádio Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos, os times sub-15 e sub-17 do Palmeiras venceram o Flamengo-SP pela terceira rodada da segunda fase do Campeonato Paulista da categoria. Por parte dos mais novos, a equipe superou o adversário por 3 a 1, com gols de Luidi, Ícaro e Isaac, enquanto o sub-17 goleou por 7 a 2. Jean, Murilo Dourado (2), Antônio Marcos e Juan Gabriel (3) foram os jogadores que balançaram as redes.

Assim, o sub-15 alviverde alcançou nove pontos no Paulista e seguiu na liderança do grupo 12. A equipe venceu os três jogos que disputou, com nove gols marcados e apenas um sofrido. O duelo seguinte será contra o União Mogi, no próximo sábado, às 11h (de Brasília), na Academia de Futebol 2, em Guarulhos.

Palmeiras Sub-15



Henrique; Samuel, Ayslan, Cristhofer e Marcus Vinnicius; Felipe e Cláudio; João França, Thauan, Ícaro e Luidi



Técnico: Lucas Macorin

Pelo lado do sub-17, o elenco também alcançou os nove pontos na liderança do grupo 12, com três vitórias, 16 gols anotados e quatro sofridos. O próximo compromisso da categoria também será contra o União Mogi, no sábado, na Academia de Futebol 2. No entanto, a partida acontece um pouco mais cedo, às 9h (de Brasília).

Palmeiras Sub-17



Pedro Henrique; Luis Saboia, Luis Fabiano, João Paulo e Marcus Vinnicius; Felipe Goto, Djhordney e Isaac; Antônio Marcos, Murilo Dourado e Juan



Técnico: Gustavo Almeida

Por fim, o sub-15 vai em busca do quinto título consecutivo do Campeonato Paulista. Em 2023, a conquista veio sobre o Corinthians, quando bateu o rival pelo placar agregado de 3 a 2. Enquanto isso, o sub-17 tenta o 15º título do torneio. O time alviverde é o atual campeão do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil na categoria.

Veja todos os jogos do Palmeiras pelo Paulista Sub-15 e Sub-17:

Sub-15

Primeira fase

06/04: Ibrachina 0 x 3 Palmeiras - Ibrachina Arena



Gols: Thauan, João França e Rodrigo

13/04: Palmeiras 3 x 0 Atlético Mogi - Academia de Futebol 2



Gols: Ícaro, Thiago e contra

20/04: Flamengo-SP 1 x 3 Palmeiras - Antônio Soares de Oliveira



Gols: Luidi, Ícaro e Isaac

27/04 - 09h: Palmeiras x União Mogi - Academia de Futebol 2

04/05 - 09h: União Suzano x Palmeiras - Francisco Marques Figueira

11/05 - 09h: Palmeiras x Ibrachina - Academia de Futebol 2

18/05 - 09h: Atlético Mogi x Palmeiras - Francisco Ribeiro Nogueira

25/05 - 09h: Palmeiras x Flamengo-SP - Academia de Futebol 2

01/06 - 09h: União Mogi x Palmeiras - Francisco Ribeiro Nogueira

08/06 - 09h: Palmeiras x União Mogi - Academia de Futebol 2

Sub-17

Primeira fase

06/04: Ibrachina 2 x 4 Palmeiras - Ibrachina Arena



Gols: Antônio Marcos, Murilo Dourado, Luis Fabiano e Juan

13/04: Palmeiras 5 x 0 Atlético Mogi - Academia de Futebol 2



Gols: Antônio Marcos, Heittor, Luiz Santana, Isaac e Daniel Eller

20/04: Flamengo-SP 2 x 7 Palmeiras - Antônio Soares de Oliveira



Gols: Juan, Murilo Dourado (duas vezes), Antônio Marcos e Juan Gabriel (três vezes)

27/04 - 11h: Palmeiras x União Mogi - Academia de Futebol 2

04/05 - 11h: União Suzano x Palmeiras - Francisco Marques Figueira

11/05 - 11h: Palmeiras x Ibrachina - Academia de Futebol 2

18/05 - 11h: Atlético Mogi x Palmeiras - Francisco Ribeiro Nogueira

25/05 - 11h: Palmeiras x Flamengo-SP - Academia de Futebol 2

01/06 - 11h: União Mogi x Palmeiras - Francisco Ribeiro Nogueira

08/06 - 11h: Palmeiras x União Mogi - Academia de Futebol 2