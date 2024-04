Corinthians encara Bragantino para quebrar série negativa contra rival

O Corinthians vem de três derrotas seguidas para o Red Bull Bragantino, adversário deste sábado (20), pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nos últimos 10 jogos entre as equipes, o Timão venceu apenas em três oportunidades.

Em 2023, Corinthians e Massa Bruta se enfrentaram três vezes (um jogo pelo Campeonato Paulista e dois pelo Brasileiro). Em todas as ocasiões, o Alvinegro da capital perdeu por 1 a 0.

O cenário foi oposto em 2022, quando o Timão venceu o Bragantino pelo placar mínimo nos três confrontos do ano, somando Estadual e Brasileirão.

Desde que o tradicional time de Bragança Paulista foi comprado pela Red Bull, o Corinthians só saiu vitorioso do estádio Nabi Abi Chedid, palco do jogo deste sábado, uma vez, em 2022. De resto, foram três empates e duas derrotas.

O Corinthians do técnico António Oliveira busca sua primeira vitória na liga nacional, enquanto o Bragantino está invicto, com um empate e uma vitória. No Paulistão, as equipes não se enfrentaram, já que estiveram no mesmo grupo durante a primeira fase.

A bola rola neste sábado, em Bragança Paulista, às 18h30 (de Brasília).

Veja os últimos 10 jogos entre os times:

5/11/2023 - Red Bull Bragantino 1 x 0 Corinthians (Campeonato Brasileiro)

2/7/2023 - Corinthians 0 x 1 Red Bull Bragantino (Campeonato Brasileiro)

15/1/2023 - Red Bull Bragantino 1 x 0 Corinthians (Campeonato Paulista)

29/8/2022 - Corinthians 1 x 0 Red Bull Bragantino (Campeonato Brasileiro)

8/5/2022 - Red Bull Bragantino 0 x 1 Corinthians (Campeonato Brasileiro)

27/2/2022 - Corinthians 1 x 0 Red Bull Bragantino (Campeonato Paulista)

2/10/2021 - Red Bull Bragantino 2 x 2 Corinthians (Campeonato Brasileiro)

16/6/2021 - Corinthians 1 x 2 Red Bull Bragantino (Campeonato Brasileiro)

28/2/2021 - Red Bull Bragantino 0 x 0 Corinthians (Campeonato Paulista)

25/1/2021 - Corinthians 0 x 2 Red Bull Bragantino (Campeonato Brasileiro)