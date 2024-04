Com gol de estreante, Chapecoense bate Ituano e inicia a Série B do Brasileirão com vitória

A primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro ganhou sequência. Na tarde deste sábado, a Chapecoense venceu o Ituano, por 3 a 1, na Arena Condá. Perotti, Mancha e o estreante Mário Sérgio anotaram os gols do triunfo dos donos da casa, enquanto Salatiel descontou para os visitantes.

Com o resultado, a Chapecoense somou seus primeiros três pontos na competição e estreou com o pé direito, tendo boa atuação diante de sua torcida. Do outro lado, o Ituano decepcionou e não conquistou pontos.

Agora, os dois times voltam a campo pela segunda rodada da Série B. Nesta sexta-feira (26), o Ituano recebe o Operário-PR a partir das 19h (de Brasília) no Novelli Júnior, enquanto a Chapecoense visita o Guarani às 21h no Estádio Brinco de Ouro.

FLEEECHAMOS! Vitória da Chape! ???? Com gols de Perotti, Mancha e Mário Sérgio, o Verdão vence pelo placar de 3 a 1 na Arena Condá! #VamosChape #OndaVerdeEBranca pic.twitter.com/sKlT1qXBo5 ? Chapecoense (@ChapecoenseReal) April 20, 2024

O jogo

Aos 16 minutos, a Chapecoense criou sua primeira chance na partida. Giovanni Augusto fez bom levantamento para dentro da grande área e encontrou Marcinho. O jogador cabeceou para o gol, mas a bola passou por cima do travessão e foi para fora.

Aos 29 minutos, Giovanni Augusto quase abriu o marcador para a Chape. Perotti fez bem o pivô e escorou para Giovanni Augusto. Já dentro da área, o camisa 10 chegou batendo forte, mas o goleiro Jefferson Paulino fez grande defesa para impedir o gol dos donos da casa.

Com 37 minutos, o Ituano respondeu em cobrança de falta do lado direito no que foi sua primeira finalização no jogo. Eduardo Diniz bateu direto para o gol, mas o goleiro Matheus Cavichioli estava atento e fez a defesa tranquila.

Mas a Chapecoense não deixou barato. Um minuto depois, após boa jogada, o time da Chape finalizou forte no gol e o goleiro Jefferson Paulino conseguiu grande defesa. No rebote, em chute de Foguinho, a bola bateu no braço de Marcel e o VAR chamou. O juiz marcou pênalti e, na cobrança, Perotti converteu.

Na categoria, meu 9! ?? Perotti inaugura o marcador na Arena Condá! Estamos com a vantagem! Chapecoense 1×0 Ituano #VamosChape #OndaVerdeEBranca pic.twitter.com/PKJmfM2f7s ? Chapecoense (@ChapecoenseReal) April 20, 2024

Foi aos quatro minutos da segunda etapa que a Chapecoense ampliou o placar. Após cruzamento, o goleiro Jefferson Paulino deu um soco na bola. Mancha viu a oportunidade, chegou batendo de primeira e marcou um belo gol para aumentar a vantagem dos donos da casa para 2 a 0.

Jefferson Paulino se tornou um dos principais destaques da partida e evitou uma goleada da Chapecoense. Em primeiro chute de JP Galvão, o arqueiro defendeu com os pés. Na segunda tentativa de Giovanni Augusto, o goleiro se esticou todo e fez grande defesa para impedir o gol.

Com 21 minutos, porém, a Chapecoense fez o terceiro. Mancha cruzou para dentro da grande área e o estreante Mário Sérgio, bem posicionado, subiu mais alto que a zaga adversária e cabeceou para o fundo das redes: 3 a 0.

Aos 44 minutos, Jefferson Paulino salvou o Ituano de levar o quarto gol. Após chute ao gol, Mário Sérgio deu um toquinho para desviar, mas o goleiro estava atento e impediu a goleada da Chape.

Já nos acréscimos da partida, Leozinho foi derrubado dentro da grande área e a arbitragem assinalou penalidade para o Ituano. Salatiel foi para a bola, bateu no meio do gol e guardou para fechar o placar em 3 a 1 para a Chape.