Ceará e Goiás ficam no empate em jogo movimentado pela primeira rodada da Série B

Em jogo movimentado, Ceará e Goiás ficaram no empate por 1 a 1 pela primeira rodada da Série B 2024, na noite deste sábado, na Arena Castelão. Estreante, Thiago Galhardo perdeu pênalti para os visitantes.

O Esmeraldino foi quem saiu na frente do placar, com Lourenço. Depois, Paulo Baya deixou tudo igual ainda na primeira etapa.

Na próxima rodada, o Ceará entra em campo às 19h30 (de Brasília) do próximo dia 29, no Estádio Campos Maia, para enfrentar o Mirassol. Já o Goiás duela contra a Ponte Preta no dia 28 deste mês, às 18h, no Serrinha.

Fim de jogo na Arena Vozão. Pela estreia do #BrasileirãoB2024, empatamos com o Goiás, em jogo válido pela 1ª rodada da competição.

O jogo

Com o apoio da torcida, o Ceará foi quem teve a primeira chegada perigosa, com Saulo Mineiro batendo cruzado e a bola indo para fora. Pouco depois, Erick Pulga acertou a trave.

O Goiás, contudo, foi o responsável por abrir o marcador, aos 19 minutos, quando Paulo Baya invadiu a área e arrematou com a perna direita para o fundo do gol. Na sequência, os visitantes tiveram a chance de ampliar, mas Thiago Galhardo desperdiçou a cobrança de pênalti.

Ainda na primeira etapa, aos 45', Lourenço converteu o pênalti sofrido por Pulga e empatou o confronto para o Ceará.

Logo no primeiro minuto da primeira etapa, o autor do tento do Vozão acertou a trave. Pouco depois, Erick Pulga foi às redes, mas a bola já havia saído.

Em prosseguimento à pressão do Ceará, Lucas Mugni chutou e Tadeu quase se complicou. O Goiás respondeu com Herculano, mas o impedimento foi assinalado na jogada.

O Vozão não se dava satisfeito com o empate e seguia em cima, entretanto, o goleiro do Esmeraldino novamente levou a melhor, dessa vez, em lance do camisa 16. Já na parte final, Guilherme Castilho quase marcou um gol olímpico. Mesmo com o esforço das equipes, o jogo terminou em empate.