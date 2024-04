CBF divulga áudio do VAR de lance em que Vasco pediu pênalti contra o Flu

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na noite de hoje (20), a análise do VAR do clássico entre Fluminense e Vasco, pelo Brasileiro. Um dos lances divulgados é o da finalização de Vegetti que bate no braço do zagueiro Manoel, dentro da área.

O que aconteceu

Rodolpho Toski Marques enxergou que Manoel teve um movimento natural. O responsável pela análise em vídeo ressaltou que a bola bateria no corpo do jogador, caso não pegasse no braço.

"A gente tem de ver se essa bola passaria ou bateria no corpo. (...) Eu não vejo movimento adicional, deliberado. Vejo um braço natural. Se a bola não bate no braço, bateria no seu corpo. Vamos ver pela outra [câmera]. Tem proximidade, ele não amplia o braço para trás, a bola bateria no corpo dele. Tudo checado. Bola bate no braço, mas não tem movimento adicional", disse.

A CBF anexou ao documento da Regra 12, que fala "tocar a bola com a mão ou braço". O texto diz que "com a finalidade de determinar com clareza as infrações por toque na bola com a mão, o limite superior do braço se alinha com o ponto inferior da axila. Nem todos os contatos da mão ou do braço de um jogador com a bola constituem uma infração".

A entidade também divulgou o áudio da análise do gol de Vegetti que foi anulado. Ele mostra que foi usado o quadril do zagueiro do Fluminense e o joelho do atacante do Vasco para traçar as linhas, confirmando a posição irregular.