Carille revela que pediu a contratação de Serginho e indica onde quer usá-lo no Santos

O Santos acertou a contratação de Serginho, que estava no Maringá-PR. Neste sábado, após a vitória de 2 a 0 sobe o Paysandu, pela primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico Fábio Carille falou sobre o meia.

O treinador elogiou o jogador de 33 anos e revelou que foi um pedido seu à diretoria.

"Conheço o Serginho há muito tempo, desde o Oeste e Japão. Ele fez dois anos maravilhosos no Maringá. Foi um pedido meu e acredito que ele possa nos ajudar bastante nessa temporada", contou.

Carille ainda indicou que deve usar Serginho mais centralizado. Ou seja, o reforço deve brigar por posição com Giuliano e Cazares.

"Chegou o Patrick, que pode jogar na ponta, já jogou muito assim. O Serginho também pode fazer, mas não é minha primeira opção. Penso que ele pode qualificar muito por dentro, com passe e versatilidade. Eu conheço muito o Paranaense, joguei lá como atleta sei como é difícil. Eles foram vices, tirando o Coritiba. O Serginho entrou na seleção. Busquei informações. Pode ser um meia pelo lado, mas penso em ver ele por dentro primeiro", analisou.

O meia de 33 anos chega à Vila Belmiro por empréstimo até o final da Série B do Campeonato Brasileiro.

Serginho soma 16 compromissos na temporada, com três gols e quatro assistências. Ele surgiu nas categorias de base do próprio Santos, mas não foi aproveitado no profissional. O Menino da Vila dividiu os gramados com Neymar e construiu uma amizade com o ídolo santista.

Ao longo da sua carreira, Serginho também soma passagens por Palmeiras, Red Bull Brasil, Oeste, Ceará, Paysandu. Fora do Brasil, ele defendeu as cores do Kairat, do Cazaquistão, Daegu, da Coréia do Sul, e Matsumoto Yamaga, do Japão.

O Santos volta a campo na próxima sexta-feira, quando visita o Avaí, pela segunda rodada da Série B do Brasileirão. A bola rola no gramado da Ressacada a partir das 20 horas (de Brasília).