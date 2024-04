Carille valoriza vitória, mas admite jogo ruim do Santos: 'Ficamos abaixo'

O Santos venceu o Paysandu por 2 a 0 na estreia da Série B, mas o técnico Fábio Carille não gostou da atuação da equipe. Ele admitiu que o desempenho do Peixe foi abaixo do esperado pela torcida e valorizou o resultado, conquistado no segundo tempo com o brilho do atacante Pedrinho.

O que disse Carille

O primeiro foi tempo muito lento, com muito erro de passe por dentro. A gente sabia que o adversário fechava muito bem por dentro, o jogo era pelos lados, agredindo a área do adversário pelos lados, e a gente forçou muito a bola no Enzo, onde eles estavam bem fechados. O Paysandu foi ganhando confiança, a gente já tinha visto que era um time muito organizado e tivemos muita dificuldade no primeiro tempo — mais pela nossa postura do que qualquer outra coisa, essa foi a cobrança no intervalo. O pouco que a gente melhorou no segundo tempo, a gente agrediu mais, chegou mais na área do adversário, mas sabemos que ficamos muito abaixo do que podemos jogar pelo Paulista que fizemos, essa foi a cobrança. Bom que acontece logo no primeiro jogo e bom que ganhamos, ganhar é importante demais para que não aconteça mais isso durante a temporada.

Eu gosto sempre de assistir aos vídeos em casa, mas penso que erramos muito tecnicamente, muitos passes que não podemos aceitar, e com isso o Paysandu ficou muito no nosso campo. As equipes se organizam com a bola no pé, a partir do momento que você rouba a bola e erra, vai se tornando mais difícil pressionar, o adversário cria mais volume. Vou avaliar com mais cuidado, mas a gente poderia ter sido melhor tecnicamente. Fábio Carille, após vitória sobre o Paysandu

Confira outras respostas de Carille

Importância da vitória na estreia

"Ganhar é sempre importante. Quando tecnicamente você não está bem, é não deixar o adversário jogar, e vai ter momentos em que não vamos estar tecnicamente bem, isso faz parte. O Enzo acompanhei na Copinha, existia um desequilíbrio muscular muito grande, fez dois ou três jogos no sub-20. O time, a forma de jogar, a postura nossa não ajudou que ele fizesse um jogo melhor, para que a bola chegasse com mais qualidade, mas estamos muito feliz com ele, no sub-20 e nos treinos com a gente."

Ambiente de Série B

"Sobre cera, excesso de faltas, o Santos é a equipe a ser batida, muitas equipes que talvez não vão subir vão tratar uma vitória como título, como um dia importante. Temos que estar muito preparados e atentos para a temporada, entender o campeonato vai ser muito importante. O grupo é experiente, quem ficou sabia o que ia ser o ano, quem chegou foi contratado depois da queda então sabe o que é isso. É um grupo que vai dar resposta, como já deu. É bom que as coisas que não funcionaram bem aconteçam agora, numa vitória, que dá tranquilidade para trabalhar, mas nós todos sabemos que pode ser melhor."

Pedrinho e laterais que entraram podem virar titulares?

"Podem sim, o grupo é muito equilibrado em algumas posições. Chermont já deu uma resposta muito boa quando entrou e quando fez o primeiro jogo da final. O Rodrigo já acompanho há bastante tempo, para uma estreia ele foi muito bem. E o Pedrinho já dando resposta, fazendo gol, isso é importante também. Pode ser, é um grupo equilibrado e que dá mais opções para os 11 que iniciam o jogo."

Vai manter esquema com pontas?

"Vou manter. Penso que pelo Paulista que fizemos, qualquer mudança agora pode gerar uma desconfiança do grupo. Não é momento pra isso, e sim a gente potencializar o que já fizemos bem até hoje. São 17 jogos no ano, precisamos de cuidado na hora de mudar, é importante que os atletas aceitem isso e a gente não gere uma desconfiança no grupo que dê um passo atrás."

Avaliação do meio de campo

"Giuliano é um cara que o time precisa estar bem tecnicamente para que ele possa aparecer. Precisa receber bola com qualidade para dar sequência nas jogos. Achei que o Pituca fez um bom jogo, outros jogadores ficaram abaixo, o Pituca procurou, correu, tentou acelerar o jogo no primeiro tempo, mas meia com características como Giuliano, mais técnicos, precisam que a equipe esteja bem para que eles possam aparecer."

Jogadores que saíram após o Paulistão farão falta?

"Não vão fazer falta. Daqui a 13 rodadas a janela abre outra vez, então a gente está muito atento às possibilidades, às propostas que podem chegar, no dia 10 de julho abre a janela outra vez e, se a gente tiver alguma dificuldade em alguma posição. é claro que vamos correr atrás para fortalecer o elenco."

Como vai usar o recém-chegado Patrick?

"O Patrick todos nós acompanhamos há muito tempo, ele faz de quatro a cinco funções. Ele é diferente do Giuliano, que sabe jogar de costas, ele precisa vir de frente, carregando bola, tem força e qualidade para isso. Ele vai passar por um período de treinos para a gente entender onde ele pode render bem para nós. Preciso ter uma conversa com ele ainda, ainda não tive, é sentar e entender o que ele gosta e eu passar para ele as posições em que posso usá-lo. Vamos trabalhar bastante para dar confiança a ele."

Serginho chega para ser ponta?

"Também chegou o Patrick, que pode jogar, já jogou muitas vezes assim no São Paulo e no Inter, o Serginho também pode fazer, mas não é minha primeira opção, penso que ele pode qualificar muito por dentro, pelo passe, pela versatilidade. Pode ser um meia pelo lado, mas primeiro eu penso em vê-lo por dentro."

Morelos faz parte dos planos?

"Está treinando, fazendo trabalhos específicos, continua trabalhando normalmente. Ele melhorando, pode ser que volte para o nosso grupo."

Dificuldade da estreia muda avaliação do elenco?

"A gente não pode avaliar o elenco por um jogo. Esse time enfrentou cinco ou seis equipes no Paulista que vai enfrentar na Série B, isso já deu para entender como vai ser. O torcedor tem que ter essa confiança, sim, por tudo que fizemos até agora, mas nós aqui dentro não podemos pensar assim, temos que trabalhar muito, respeitar a todos e nos impor a cada jogo."