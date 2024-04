Bernardo Silva decide no fim, e Manchester City bate Chelsea para avançar à final da Copa da Inglaterra

O primeiro finalista da Copa da Inglaterra foi definido neste sábado. No estádio de Wembley, o Manchester City venceu o Chelsea, por 1 a 0, e garantiu seu lugar na decisão. Bernardo Silva, já no fim do jogo, marcou o gol da classificação dos Citizens.

Agora, o Manchester City do técnico Pep Guardiola aguarda para saber quem será o seu adversário na grande final. O segundo finalista sairá do confronto entre Coventry City e Manchester United, que será disputado às 11h30 (de Brasília) deste domingo.

Chelsea e Manchester City voltam aos gramados, agora, pela 29ª rodada da Premier League. Os Blues terão pela frente o clássico contra o Arsenal. A bola rola nesta terça-feira, a partir das 16h (de Brasília), no Emirates Stadium.

Do outro lado, o City também pegará um adversário difícil: encara o Brighton nesta quinta-feira, também às 16h, no Falmer Stadium.

O jogo

Com 13 minutos, o Manchester City teve a primeira chance de abrir o marcador. Kevin De Bruyne encontrou linda enfiada de bola para Phil Foden dentro da grande área. O inglês conseguiu passar pelo goleiro Petrovic, mas perdeu ângulo para o chute e, após finalizar, viu Cucurella afastar antes da bola acabar no fundo do gol.

Aos 26 minutos, Cucurella foi o herói do Chelsea novamente. Grealish apareceu pelo lado esquerdo da grande área e cruzou. A bola ficou com Foden na segunda trave e o inglês bateu de primeira para o gol, mas Cucurella estava lá mais uma vez para mandar a bola para longe.

Com 36 minutos, foi a vez do Chelsea assustar os Citizens. Chalobah curtiu uma de ponta esquerda e tocou para Cole Palmer. Dentro da área, o inglês tirou a marcação com um drible curto e finalizou no gol para boa defesa do goleiro Ortega, quase fazendo valer a 'lei do ex' em pleno Wembley.

De modo geral, o primeiro tempo entre as equipes foi bastante disputado. Tanto o City como o Chelsea se defenderam bem e travavam duelos no meio de campo. Assim, o placar foi para o intervalo com igualdade de 0 a 0.

Logo na volta do intervalo, o Chelsea teve grandes duas grandes oportunidades, mas desperdiçou ambas. Na primeira, Jackson ficou cara a cara com Ortega, mas chutou fraco e facilitou a defesa do arqueiro. Já na segunda, após cruzamento de Palmer, o centroavante tentou novamente, dessa vez de cabeça, mas o goleiro defendeu de novo.

Com sete minutos da etapa final, o City respondeu. De Bruyne encontrou bom passe para Foden, que chutou de primeira. O goleiro Petrovic, porém, estava bem posicionado e espalmou.

Foi já no fim da partida que o Manchester City voltou a pressionar os Blues. Doku tocou para De Bruyne, que invadiu a área pelo lado esquerdo. O belga cruzou para trás e o goleiro Petrovic desviou, mas a bola sobrou com Bernardo Silva na segunda trave. O português bateu e Cucurella até tentou tirar, mas dessa vez não conseguiu. Assim, os Citizens se classificaram à decisão.