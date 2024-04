Bayern de Munique goleia Union Berlin pela 30ª rodada do Alemão

Neste sábado, pela 30ª rodada do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique visitou o Union Berlin e venceu por 5 a 1. Os gols do visitante foram marcados por Goretza, Kane, Muller (2) e Mathys Tel. O gol do Union Berlim foi marcado por Yorbe Vertessen.

Com o resultado positivo, o Bayern, que ja havia derrotado o Colônia no ultimo jogo da liga, se mantém na segunda colocação do torneio nacional. Já o Union Berlin, que não vence há três jogos, parou na 14ª colocação e pode se aproximar ainda mais da zona de rebaixamento.

Pela 31ª rodada da Bundesliga, no próximo sábado, O Bayern de Munique recebe o Eintracht Frankfurt, às 10h30 (de Brasília). O Union Berlin, por sua vez, visita o Borrusia Monchengladbach no próximo domigo, também às 10h30.

????? für euren großartigen Support diese Woche! ??? #MiaSanMia pic.twitter.com/K6YR8O87y9 ? FC Bayern München (@FCBayern) April 20, 2024

O jogo

O Bayern abriu o placar aos 29 minutos da primeira etapa, com Goretzka. O camisa 8 recebeu sozinho dentro da área e chutou no canto esquerdo do goleiro.

A vantagem aumentou ao 45 minutos da primeira etapa, quando Harry Kane acertou uma cobrança de falta espetacular no ângulo.

Já no segundo tempo, o Bayern de Munique fez o terceiro com Thomas Muller, que recebeu sozinho um cruzamento de Gnabry e chutou rasteiro para balançar as redes aos 53 minutos.

Mathys Tel, camisa 39, recebeu bola enfiada e chutou cruzado para marcar o quarto gol do Bayern aos 61 minutos.

Não satisfeito, Muller ainda marcou de novo, recebendo outro cruzamento e cabeceando no canto esquerdo do goleiro aos 66 minutos.

O Union Berlin fez o seu gol de honra aos 90 minutos de partida. O camisa 14 Vertessen recebeu na ponta, driblou dois jogadores e chutou forte no canto esquerdo de Neuer.

Outros resultados

Wolfsburg 1 x 0 Bochum

Colônia 0 x 2 Darmstadt

Hoffenheim 4 x 3 Borussia Monchengladbach

Heidenheim 1 x 2 RB Leipzig

Eintracht Frankfurt 3 x 1 Ausburg