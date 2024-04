Augusto Melo cobra elenco do Corinthians após derrota e fala sobre Rubão: "Vai ter mudança"

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, cobrou publicamente o elenco após a derrota para o Bragantino, por 1 a 0, neste sábado, no Nabi Abi Chedid. Com o resultado, a equipe segue sem vencer e sem marcar gols no Campeonato Brasileiro.

O dirigente disse que o grupo, no papel, é "maravilhoso", mas cobrou uma reação dos jogadores. Ele crê que a equipe até criou chances no revés para o Massa Bruta, mas a bola "não está entrando".

"Estamos fazendo o possível, olha a situação que pegamos o clube. Nossa parte nós estamos fazendo, mas a bola não está entrando, infelizmente. Criando oportunidades, o time está muito bem, está integrado, mas, infelizmente, a bola não entra. A gente criou várias chances", disse Augusto na zona mista do Nabi Abi Chedid.

"A gente já conversou hoje, não tem o que falar. Eles são jogadores experientes, chegaram em um dos maiores clubes do mundo, têm que vestir essa camisa. Está na hora, temos que tirar o Corinthians dessa situação. Elenco nós temos, se você analisa o elenco, no papel, é um elenco maravilhoso. Agora, precisa acertar, precisa encaixar", acrescentou.

O presidente também se manifestou sobre a crise política enfrentada pelo Corinthians envolvendo Rubens Gomes, o Rubão, diretor de futebol estatutário do clube. Ele prometeu "mudanças" ainda nesta semana.

"Isso aí é Corinthians, brincadeira isso aí. As pessoas que dizem ser corintianas têm que fazer o que estamos fazendo, trabalhando 24 horas por dia pelo Corinthians, largando família, fins de semana, largando tudo em prol do time. Nós estamos dia e noite tentando buscar bons parceiros e, de repente, acontece tudo isso aí. Atrapalha. Mas essa semana nós vamos corrigir isso, pode ter certeza. A gente não entendeu nada, ficamos sabendo por vocês", disse o dirigente.

Questionado se Rubão pode sair do Corinthians, ele respondeu: "Vai ter mudança, pode ter certeza. Vai ter mudança em tudo, pode ter certeza disso".

O próximo compromisso do Corinthians no Brasileiro é contra o Fluminense, no próximo domingo, na Neo Química Arena. Antes disso, o time de António Oliveira enfrenta o Argentinos Juniors, pela terceira rodada da Sul-Americana. O duelo está marcado para terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona.