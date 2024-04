Atlético faz 3 no 1º tempo e bate Cruzeiro com fim de tabu e 'chororô'

O Atlético-MG atropelou o Cruzeiro no primeiro tempo e venceu o rival por 3 a 0 em clássico com direito a fim de tabu e provocação, neste sábado (20), na Arena MRV. É a primeira vitória do Galo sobre a Raposa em seu novo estádio.

Zaracho, Paulinho e Guilherme Arana marcaram para Galo. Na comemoração do terceiro gol, Arana provocou a Raposa fazendo gesto de "chororô", repetindo a provocação após a conquista do título estadual contra o rival, há duas semanas.

Gustavo Scarpa jogou muito e participou dos três gols do Atlético-MG. Ele deu assistências ao primeiro e terceiro gols, além de ter participado do segundo.

O técnico Gabriel Milito pôs em campo sua sétima escalação diferente no Galo, com Bataglia atuando na zaga. A presença do volante ao lado de Jemerson qualificou muito a saída de bola da equipe, que dominou o Cruzeiro do início ao fim.

É a primeira vitória do Atlético-MG no Brasileirão: o time vinha de dois empates e soma agora cinco pontos, na 5ª posição. Já o Cruzeiro conhece sua primeira derrota no campeonato e estaciona nos quatro pontos, na 9ª colocação.

Na próxima rodada, o Galo visita o Cuiabá na Arena Pantanal, no sábado (27). Já a Raposa recebe o Vitória, no Mineirão, no dia seguinte.

Veja a provocação de Arana

Ele entende o clássico, ele gosta de jogo grande!



É caixa do Aranha ?? pic.twitter.com/a2XlrEsmrO -- Atlético (@Atletico) April 21, 2024

Fim do tabu

O Atlético-MG venceu o rival na Arena MRV pela primeira vez. Até hoje, em três jogos, o Cruzeiro tinha vencido duas vezes e empatado outra. Fim de tabu para os donos da casa.

A gente estava devendo esse resultado. Tínhamos duas derrotas e um empate, tínhamos que dar uma resposta para o nosso torcedor. A gente vinha fazendo bons primeiros tempos, porém no segundo a gente deixava cair de pouco, a intensidade, e isso nos custou bastante. Hoje foi diferente, a gente teve uma conversa ali no vestiário, entramos ligados. Guilherme Arana, em entrevista ao Premiere

Como foi o jogo

O Atlético-MG atropelou o Cruzeiro e fez 3 a 0 no primeiro tempo. O clássico até começou pegado, mas o Galo se impôs tecnicamente, encurralou a Raposa e abriu o placar com Zaracho. Daí em diante, foi domínio total: Paulinho ampliou e Arana fez o terceiro contando com falha do goleiro Anderson.

Com a vitória encaminhada, o Galo administrou a vantagem no segundo tempo. Milito aproveitou para fazer mudanças e poupar alguns de seus principais jogadores, enquanto o Cruzeiro buscou o gol de honra, pouco inspirado e sem sucesso.

Gols e lances importantes

Arana leva perigo. Aos 13 minutos do primeiro tempo, Guilherme Arana tabelou com Hulk pela esquerda e bateu cruzado para boa defesa de Anderson, que mandou para escanteio. Primeira boa jogada do clássico.

Galo faz 1 a 0. Aos 25 minutos, após assistência na medida de Scarpa, Zaracho entrou em diagonal nas costas da zaga, pegou de primeira de voleio e fez um golaço para abrir o placar na Arena MRV.

Paulinho amplia. Nove minutos depois, o atacante aproveitou chute cruzado de Hulk e empurrou para o barbante. Destaque também para a participação de Scarpa, que iniciou a jogada com outro cruzamento da meia-direita, assim como no primeiro gol.

Cruzeiro quase diminui. Aos 43 minutos, a Raposa quase diminuiu na sua melhor chance. Rafa Silva recebeu na área e tirou do goleiro Everson, mas Saraiva tirou a bola praticamente em cima da linha.

Arana faz o terceiro. Já nos acréscimos, após inversão de bola de Scarpa, Arana arriscou de longe e o goleiro Anderson aceitou. O lateral comemorou fazendo gesto de "chororô", em provocação ao rival.

Ficha Técnica

Atlético-MG 3 x 0 Cruzeiro

Competição: Brasileirão (3ª rodada).

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG).

Data e hora: sábado (20), 21h (de Brasília).

Árbitro: Ramon Abatti Abel.

Assistentes: Rafael da Silva Alves e Alex dos Santos.

VAR: Wagner Reway.

Cartões amarelos: Paulinho (Atlético-MG); Lucas Silva e João Marcelo (Cruzeiro)

Gols: Zaracho, aos 25 minutos, Paulinho, aos 34 minutos, e Guilherme Arana, aos 46 do primeiro tempo.

ATLÉTICO-MG: Everson; Saravia, Jemerson (Mauricio Lemos), Bataglia (Igor Rabello) e Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco, Zaracho (Igor Gomes) e Gustavo Scarpa (Alisson); Paulinho (Vargas) e Hulk.

CRUZEIRO: Anderson; William, Neris, João Marcelo e Marlon; Filipe Machado (Zé Ivaldo), Lucas Silva, Ramiro e Matheus Pereira; Arthur Gomes (Barreal) e Rafa Silva.