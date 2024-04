Atlético-GO x São Paulo: veja informações e prováveis escalações do jogo do Brasileirão

O São Paulo visita o Atlético-GO neste domingo, no Estádio Antônio Accioly, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília).

O duelo será o primeiro do São Paulo após a demissão de Thiago Carpini, que deixou o clube na última quinta-feira. O técnico interino Milton Cruz comanda a equipe até a chegada de Luis Zubeldía - já acertado com o Tricolor.

O São Paulo ainda não venceu no Brasileirão em 2024. O time paulista perdeu para o Fortaleza por 2 a 1, no Morumbis, na primeira rodada. Em seguida, sofreu nova derrota, dessa vez para o Flamengo no Maracanã, pelo mesmo placar.

O Tricolor abriu os preparativos para o duelo com o Atlético-GO pelo @Brasileirao.

Além da missão de conquistar a primeira vitória com a equipe na competição, Milton Cruz conta com uma série de desfalques para o jogo em Goiânia. Os laterais Rafinha e Moreira, o volante Luiz Gustavo, e os meias James Rodríguez, Lucas e Wellington Rato - todos lesionados - não estão à disposição do interino. Além disso, o atacante Luciano entra no duelo pendurado após receber cartão amarelo nas duas primeiras rodadas.

Do outro lado, o Atlético-GO também atravessa um início ruim na competição. Assim como o São Paulo, o Dragão foi derrotado em seus dois primeiros compromissos - contra Flamengo e Botafogo - e busca a redenção diante do Tricolor.

O zagueiro Adriano Martins é o único desfalque do Atlético-GO para a partida. O lateral Maguinho, expulso na primeira rodada, retorna ao time titular. O técnico Jair Ventura deve ir com força máxima para o confronto.

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO X FORTALEZA

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)



Data: 21 de abril de 2024 (domingo)



Hora: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Braulio da Silva Machado



Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Thiaggo Americano Labes



VAR: Rodolpho Toski Marques

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Diego Costa e Arboleda; Igor Vinicius, Pablo Maia, Alisson, Michel Araújo e Welington; Luciano e Calleri

Técnico: Milton Cruz (interino)

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Maguinho, Alix, Pedro e Romão; Baralhas, Rhaldney, Cruz e Shaylon; Rodríguez e Luiz Fernando

Técnico: Jair Ventura