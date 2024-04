Anunciado pelo Grêmio, confira os números de Edenilson pelo Brasileirão desde 2020

Anunciado pelo Grêmio na última sexta-feira, o meio-campista Edenilson, de 34 anos, que deixou o Atlético-MG, soma 125 jogos (100 de titular) desde 2020 pelo Brasileirão. Ao longo do período, além do Galo, onde foi campeão do Mineiro de 2023, defendeu também o Internacional.

Segundo o Sofascore, nas 125 oportunidades, Edenilson balançou as redes 24 vezes e anotou 17 assistências.

Além disso, o atleta conta também com 163 passes decisivos, 119 desarmes e 133 finalizações (51 no gol).

Por fim, Edenilson, que ganhou grande projeção no Corinthians ao ser campeão do Campeonato Paulista, do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, da Recopa Sul-Americana e do Mundial de Clubes entre os anos de 2011 e 2014, chega ao clube gaúcho com contrato válido até o final de 2025.