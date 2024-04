Ancelotti rebate críticas por Real defensivo na Champions: 'não surpreende'

O técnico Carlo Ancelotti, do Real Madrid, rebateu as críticas pela postura "defensiva" se seu time na classificação para as semifinais da Liga dos Campeões contra o Manchester City.

Não me surpreende. Cada um pode opinar. Para nós é muito claro como devemos jogar. Você tem que lidar bem quando tem a bola e quando não tem. Até agora não encontrei nenhum torcedor nosso triste. Eles estão felizes, e estou contente com isso. Como dizem na Espanha, e eu gosto muito: Fale-me do mar, marinheiro. Carlo Ancelotti, em entrevista coletiva antes do clássico contra o Barcelona

O que aconteceu

O Real Madrid bateu o City nos pênaltis, mas foi criticado pela atuação na Inglaterra. O meia Rodri, do time inglês, chegou a afirmar que "para ser sincero, eu vi apenas um time hoje à noite".

O jornal espanhol Marca elogiou o trabalho defensivo do time merengue na partida. Segundo o periódio, o time merengue teve apenas 32% de posse de bola e se inspirou no Arsenal para "segurar" o time de Pep Guardiola.

Agora o Real Madrid se prepara para enfrentam o Barcelona pelo Campeonato Espanhol. O clássico acontece neste domingo (21), às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu.

O que mais Ancelotti disse

Despedida de Casemiro: "Foi uma lenda, como o Marcelo e outros. Quando alguém assim se vai, é emocionante. São momentos".

Elogios a Rodrygo: "Vejo ele muito bem. Ele voltou. Rodrygo teve seus momentos delicados nesta temporada. Mas sempre trabalhou. Ele voltou a marcar. Acredito que está muito focado. Mas amanhã [domingo] ele descansa... até as nove [horário do clássico no fuso espanhol].

Militão titular no clássico?: "Ele pode ser titular. Só lhe faltam minutos. Ele está pronto, quer jogar. Pode ser uma opção".