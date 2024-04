São Paulo: 'Zubeldía é o nome óbvio com 100 dias de atraso', diz Arnaldo

O São Paulo acertou com o técnico argentino Luis Zubeldía. No Posse de Bola, o comentarista Arnaldo Ribeiro analisou que o treinador era o nome óbvio para o Tricolor desde o início da temporada. Agora, ele chega com 100 dias de atraso, disse Arnaldo.

'Zubeldía é o nome óbvio com 100 dias de atraso': "É o nome óbvio com 100 dias de atraso, o São Paulo perdeu 100 dias. Ganhou uma Supercopa, quebrou o tabu e perdeu 100 dias da temporada. Quando o Dorival sai, esse era o nome mais indicado e acessível para o São Paulo contratar. O Zubeldía tinha acabado de sair da LDU, campeão equatoriano e da Sul-Americana, com as experiências argentinas e também de outros países. Então, embora jovem, ele é rodado. Dirigiu clubes na Argentina, no Equador, na Colômbia, no México, na Espanha, ele começou a carreira de treinador com 28 anos e é um técnico com uma mínima rodagem para a temporada que o São Paulo está enfrentando.

'Zubeldía é a aposta mais indicada': "Por exemplo, Libertadores, duelos no Equador, o próximo jogo do São Paulo é contra o Barcelona em Guayaquil, que o Zubeldía enfrentou 500 vezes no ano passado, por exemplo. Então, a aposta Carpini e a aposta Zubeldía, a de agora é mais indicada, mas esses 100 dias de atraso comprometem muito. O São Paulo largou mal no Brasileiro, na Libertadores, ou ele empata no Equador, ou já vai para o terceiro lugar da chave, entrando no segundo turno da fase de grupos fora da zona de classificação. Esse é o contexto que o Zubeldía encara, com o detalhe ele para um técnico estrangeiro é o pior dos mundos: ele não tem tempo nenhum para treinar, é só no gogó e no espanhol. Não tem semana de Data Fifa nem aquele tempo depois do estadual, vai chegar e é jogo".

