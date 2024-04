Santos x Paysandu: veja onde assistir ao jogo pela estreia da Série B do Brasileirão

Neste sábado, o Santos estreará na Série B do Campeonato Brasileiro. O Peixe recebe o Paysandu, na Vila Belmiro, a partir das 16h30 (de Brasília), em confronto válido pela primeira rodada da competição nacional. O estádio santista não contará com a presença do público, uma vez que os paulistas estão punidos pelo STJD.

Onde assistir: O confronto terá transmissão dos canais fechados SporTV e Premiere. Você também pode acompanhar todas as emoções do embate no lance a lance da Gazeta Esportiva.

Como chegam as equipes

Pela primeira vez em sua história, o Santos disputará a Série B do Campeonato Brasileiro. Para a estreia na competição, o Peixe vem de um vice-campeonato Paulista, em que foi derrotado pelo Palmeiras na grande final.

A equipe mandante não terá alguns jogadores para o duelo. Jair, Willian, Sandry, Alison, Kevyson estão incritos na competição, mas serão desfalques para a jornada por conta de lesão. Além disso, Morelos, Dodô e Rodrigo Ferreira (reforço ainda não regularizado) não foram incluídos na lista de inscritos da competição e ficam de fora da estreia.

Artilheiros do Alvinegro no ano, Guilherme, Julio Furch, Otero e Giuliano devem ser titulares e são a grande esperança de gols para o time. Comandados pelo treinador Fábio Carille, o Santos soma apenas duas derrotas nesta temporada. A primeira foi para o Novorizontino, por 2 a 1, na Vila Belmiro, e a outra contra o Palmeiras, no jogo de volta da final do Paulista, no Allianz Parque, por 2 a 0.

Assim, o clube paulista entra na Série B como um dos fortes candidatos ao título da competição.

O Paysandu, por sua vez, também vive grande temporada. Com apenas duas derrotas no ano, contra o Juventude, pela Copa do Brasil, a equipe busca o acesso à primeira divisão após subir da Série C, em 2023.

O Papão foi campeão do Campeonato Paranaense de forma invicta e está classificado para a final da Copa Verde, após bater o Remo, maior rival, na semifinal.