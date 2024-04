Santos acerta contratação do meia Serginho até o final da Série B

O Santos acertou nesta sexta-feira a contratação de Serginho. O meia de 33 anos, que é amigo de Neymar, estava no Maringá, do Paraná, e chega à Vila Belmiro por empréstimo até o final da Série B do Campeonato Brasileiro.

Serginho soma 16 compromissos na temporada, com três gols e quatro assistências. Ele chega ao Peixe para ser uma opção para o setor de criação. Até então, o técnico Fábio Carille contava apenas com Giuliano e Cazares para a posição.

O meia surgiu nas categorias de base do próprio Santos, mas não foi aproveitado no profissional. O Menino da Vila dividiu os gramados com Neymar e construiu uma amizade com o ídolo santista.

Ao longo da sua carreira, Serginho também soma passagens por Palmeiras, Red Bull Brasil, Oeste, Ceará, Paysandu. Fora do Brasil, ele defendeu as cores do Kairat, do Cazaquistão, Daegu, da Coréia do Sul, e Matsumoto Yamaga, do Japão.

A informação foi inicialmente divulgada pelo ge e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Além de Serginho, o Santos também contratou o lateral esquerdo Escobar, ex-Fortaleza, e o meia Patrick, ex-Atlético-MG, para a Série B do Campeonato Brasileiro.

O Peixe larga no torneio neste sábado, às 16h30 (de Brasília), contra o Paysandu, na Vila Belmiro.