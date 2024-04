Quem é melhor: Tite ou Abel? Colunistas debatem duelo Palmeiras x Flamengo

Donos de quatro dos últimos cinco títulos brasileiros, Palmeiras e Flamengo duelam no domingo (21), no Allianz Parque, pelo Brasileirão. Quem terá o melhor comandante à beira de campo? No Fim de Papo, Alicia Klein, Renato Mauricio Prado e Walter Casagrande debateram quem é melhor treinador: Abel Ferreira ou Tite?

RMP: 'Tite tem uma carreira mais consistente que o Abel'

O Tite vive um momento de altos e baixos, uma espécie de montanha-russa. A carreira do Tite é muito mais vitoriosa do que a do Abel, é mais cheia de títulos, tem dois Brasileiros, que o Abel também tem, mas em compensação tem a Libertadores com o Mundial, além de ter comandado o Brasil em duas Copas do Mundo. Então, o Tite é um treinador com uma carreira mais consistente que o Abel, mas eu me arrisco a dizer que o Abel tem um momento melhor que o Tite, o Abel vive três anos mágicos na carreira dele, coisa que o Tite não viveu nos seus últimos três anos.

Casagrande: 'Abel é o melhor treinador da América do Sul'

Eu acho o Abel melhor treinador que o Tite nesse período. O Tite ganhou muitos títulos no Corinthians, uma Copa do Brasil pelo Grêmio jogando muito bem, mas o tempo de vitória de Tite em clubes foi maior, o Abel chegou no Palmeiras e ganhou tudo em três anos. O Abel ganhou tudo que ganhou num espaço curtíssimo de tempo, e o Abel ganhou num espaço maior de tempo, mas é vitorioso, não estou tirando o mérito das vitórias, estou falando que o Abel é melhor no momento na América do Sul. Então, se eu falo há algum tempo que o Abel é o melhor treinador da América do Sul, seria incoerente eu falar aqui que o Tite é melhor, não é. Para mim, é o Abel.

Alicia Klein: 'Abel é melhor treinador que Tite'

Estou com o Casão. Pela concentração de títulos num espaço curto de tempo que o Abel tem, ele é mais forte. Se você considerar que o Palmeiras é o primeiro grande trabalho dele, e em três anos ele ganhou duas Libertadores, dois Brasileiros e uma Copa do Brasil, Supercopa, Recopa, um tricampeonato paulista, eu acho que ele é o melhor treinador pelo que vimos até hoje e pelo que ele tem feito com o elenco que tem na mão. Essa é a primeira temporada que estamos vendo o Tite no Flamengo desde o começo.

Endrick ou Pedro? Quem tem o melhor time?

Os colunistas do UOL também debateram quem é o melhor centroavante: Endrick ou Pedro? E quem tem a melhor equipe? Enquanto o atacante do Palmeiras levou a melhor, o Flamengo foi apontado como o time com mais jogadores decisivos. Confira o debate!

