Provável treinador contra o Atlético-GO, Milton Cruz tem bom aproveitamento no São Paulo

Milton Cruz deve ser o treinador do São Paulo no próximo domingo, contra o Atlético-GO, às 18h30 (de Brasília), no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, após a demissão de Thiago Carpini.

O auxiliar técnico do São Paulo já desempenhou a função de interino diversas vezes, 43 para ser mais exato, e conta com um aproveitamento de 58,9% à frente do time tricolor. São 23 vitórias, sete empates e 13 derrotas, com 66 gols marcados e 49 sofridos.

Milton Cruz voltou ao São Paulo em 2021, após Julio Casares assumir a presidência do clube. O profissional passou alguns anos afastado do Tricolor, trabalhando como técnico, mas retornou para ser auxiliar e ajudar na reconstrução proposta pela atual gestão.

Antes de voltar ao Morumbi Milton Cruz treinou o Náutico, Figueirense e Sport. Agora, ele terá a missão de recolocar o São Paulo nos trilhos, arrumando a casa para o próximo treinador contratado pelo clube para substituir Thiago Carpini.

Pesa a favor de Milton Cruz o seu longo tempo de casa, entre idas e vindas, e o bom relacionamento que possui com o coordenador técnico Muricy Ramalho. Ambos conhecem o São Paulo como ninguém e certamente desempenharão um papel importante enquanto a diretoria não define o próximo treinador.

A alta cúpula são-paulina se reuniu nos últimos dias com alguns treinadores, mesmo com Thiago Carpini ainda empregado oficialmente, mas tem enfrentado dificuldades para entrar em um acordo com um desses profissionais. Nomes como Rafa Benítez, Carlos Carvalhal e Domenec Torrent foram procurados pelo Tricolor.

Fato é que a diretoria corre contra o tempo. Além de o Campeonato Brasileiro já ter começado e o São Paulo ter somado duas derrotas nos dois primeiros jogos, na próxima quarta-feira o clube encara o Barcelona de Guayaquil, no Equador, e precisa da vitória para não se complicar no torneio continental, seu principal objetivo na temporada. Por tudo isso, o novo técnico tricolor precisa desembarcar no Morumbis para ontem.