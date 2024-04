Presidente do Lille detona Dibu Martínez: 'Não é um atleta de alto nível'

Incomodado após a eliminação do Lille na Conference League, o presidente Olivier Létang detonou a postura do goleiro Emiliano 'Dibu' Martínez na classificação do Aston Villa.

O que aconteceu

Em conversa com jornalistas, Olivier Létang disparou críticas contra Emiliano Martínez. O presidente do Lille afirmou que o goleiro não é um "atleta de alto nível".

Ao defender dois pênaltis e garantir a classificação do Villa, 'Dibu' Martínez provocou a torcida do Lille. O goleiro foi hostilizado durante boa parte do jogo.

Não quero que a gente perca tempo falando desse menino [Martínez] que tem uma atitude que não é a de um atleta de alto nível. No esporte de alto nível, na vitória ou na derrota, é preciso manter a calma e a elegância, por isso prefiro que nos concentremos em nós próprios e que destaquemos todos os aspectos positivos. Olivier Létang

Dibu Martinez in the penalty shootout against Lillepic.twitter.com/fyB98ExuLl -- ً (@DLComps) April 19, 2024

No momento em que confirmou a vitória, Martínez dançou e pediu silêncio aos torcedores franceses. 'Dibu' chegou a levar cartão amarelo pelas provocações durante a disputa de pênaltis.

A relação hostil de Emiliano Martínez com os torcedores franceses vem desde a final da Copa do Mundo. Na ocasião, o goleiro também brilhou na disputa por pênaltis, que terminou com o título da Argentina.