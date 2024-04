Presidente do Cuiabá admite oferta do Santos por Deyverson: 'Ele não quis'

Após afastar Deyverson do elenco, o presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch, confirmou que recebeu uma proposta do Santos pelo atacante.

O que aconteceu

De olho na Série B, o Santos demonstrou interesse na contratação de Deyverson. A procura da diretoria santista foi antecipada pelo UOL Esporte.

Com pressa para fechar o negócio hoje (19), o clube da Vila enviou uma proposta aos representantes do jogador e ao Cuiabá. As conversas, porém, não tiveram andamento.

De acordo com Cristiano Dresch, Deyverson não quis ir ao Santos por já ter um acordo com outro clube. O nome da futura equipe do atacante não foi revelado.

O Santos fez hoje uma proposta de compra, entrou em contato com o agente do Deyverson e fez uma proposta de um contrato de três anos, eles não aceitaram. O Cuiabá estava disposto a negociar o Deyverson com o Santos, hoje é o último dia de negociações, a gente não chegou a um acordo em questão de valores. Porém é algo que chegaríamos a um acordo, mas o Deyverson não quis ir para o Santos, e o motivo de ele não querer ir, o próprio agente me disse, é que ele tem já um acordo verbal com um clube, e ele vai assinar um pré-contrato a partir do mês julho. Cristiano Dresch, em entrevista ao GE

Motivo do afastamento

O agente do atacante, Filipe Dias, afirmou que ambos foram surpreendidos com a decisão pelo afastamento. O empresário, em entrevista ao site GE, acusou o Cuiabá de ter afastado Deyverson no aeroporto.

O presidente do Cuiabá desmentiu o empresário do jogador. Segundo ele, o atacante foi comunicado sobre a decisão ontem (18).