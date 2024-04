Palmeiras x Ibrachina: veja informações e onde assistir ao jogo pelo Paulistão sub-20

O Palmeiras encara na tarde deste sábado o Ibrachina pela segunda rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. A bola rola rola às 15 horas (de Brasília), na Academia de Futebol 2, em Guarulhos.

Onde assistir: O confronto terá transmissão do canal Futebol Paulista no YouTube.

A partida será aberta para o público. A entrada para os torcedores será gratuita. O acesso à Academia de Futebol 2 será feito pelo portão lateral do CT, localizado na Rodovia Ayrton Senna, 280.

A equipe comandada por Lucas Andrade busca sua segunda vitória no Estadual. Na estreia, as Crias da Academia venceram o Flamengo-SP, por 2 a 0, fora de casa. Sorriso e Luighi balançaram as redes.

Ao mesmo tempo que disputa o Estadual, o time sub-20 do Verdão também divide o foco com o Campeonato Brasileiro da categoria. Na última quarta-feira, o Verdão venceu o Flamengo, de virada, por 2 a 1. Os jovens têm 100% de aproveitamento nas competições estadual.