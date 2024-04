Operário-PR marca no último minuto e vence Avaí em estreia na Série B do Brasileiro

A Série B do Campeonato Brasileiro começou nesta sexta-feira. Pela primeira rodada do torneio, com um gol no último minuto, o Operário-PR venceu o Avaí, por 1 a 0, no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR). Maxwell balançou as redes para dar a vitória aos donos da casa.

O gol de Maxwell saiu no último lance e deu o importante triunfo ao 'Fantasma'. Com o resultado, o Operário-PR, que conquistou o acesso à segunda divisão no fim do ano passado, estreou com o pé direito e somou seus primeiros três pontos na competição. Já o Avaí saiu derrotado e sem somar pontos.

Os dois times, agora, voltam a campo na próxima sexta-feira pela segunda rodada do torneio nacional. O Operário-PR visita o Ituano a partir das 19h (de Brasília) no Novelli Júnior. Já o Avaí recebe o Santos, às 20h, na Ressacada.

O jogo

Foi apenas aos 14 minutos que saiu a primeira chance de gol da partida. Após receber linda enfiada de bola, Felipe Augusto partiu em velocidade, invadiu a grande área e finalizou para fora na saída do goleiro César. Já no final do lance, foi marcado impedimento do camisa 11 do Operário-PR, que estava à frente da zaga adversária.

Com 19 minutos, o Operário-PR quase inaugurou o marcador novamente. Após cobrança de escanteio de Pará, Alan Costa afastou de cabeça e a bola sobrou nos pés de Rodrigo Lindoso. O volante bateu da entrada da grande área e obrigou o goleiro César a mandar pela linha de fundo para evitar o gol.

Depois das duas primeiras chances iniciais do time paranaense, o jogo ficou bastante morno, sem grandes oportunidades para os dois lados. Assim, o confronto foi para o intervalo com igualdade de 0 a 0.

Foi logo no início da segunda etapa que o Operário-PR finalmente conseguiu abrir o placar. Marcelo Cirino arrancou em velocidade, invadiu a grande área pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro. Felipe Augusto completou de carrinho para o fundo do gol, mas a arbitragem pegou um impedimento no lance.

Aos 12 minutos, o Avaí levou perigo ao gol dos donos da casa. Em cobrança de falta frontal, Pottker bateu direto no gol, mas o goleiro Rafael Santos foi buscar para evitar o primeiro gol do confronto.

Já aos 25 minutos, o Leão da Ilha teve boa chance novamente. Pottker carregou pelo meio e entregou para Hygor. O atacante, porém, pegou mal na bola e bateu para fora. Depois do lance, a bandeira do impedimento foi erguida.

Foi no apagar das luzes, já aos 50 minutos, que o gol da vitória do Operário-PR saiu. Cássio Gabriel cruzou, Daniel ajeitou para Neto Paraíba, que encontrou lindo passe para Maxwell. O jogador, que havia entrado no segundo tempo, finalizou no contrapé do goleiro e anotou o gol da vitória dos donos da casa.