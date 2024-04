Grêmio anuncia contratação do meia Edenilson, ex-Atlético e Inter

Nesta sexta-feira, o Grêmio anunciou a contratação do meio-campista Edenilson como o mais novo reforço para a temporada. O jogador chegou ao clube gaúcho para a realização de exames médicos e assinará contrato válido até o final de 2025.

O atleta, revelado pelo Caxias-RS, em 2009, ganhou grande projeção no Corinthians, ao ser campeão do Campeonato Paulista, do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, da Recopa Sul-Americana e do Mundial de Clubes, entre os anos de 2011 e 2014.

NOVIDADE NO MEIO-CAMPO 🇪🇪⚽️ Edenilson é o novo #ReforçoTricolor para esta temporada! Campeão Paulista, Mineiro, Brasileiro, da América, da Recopa Sul-americana e do Mundo, chega para fortalecer nosso elenco com sua experiência.



De volta ao Brasil em 2017, após três temporadas no futebol italiano (Udinese e Genoa), Edenílson vestiu a camisa do Internacional. No Colorado, o jogador balançou as redes em 48 oportunidades e distribuiu 33 assistências, em um período de 305 jogos. Por conta de suas grandes atuações, foi convocado para a Seleção Brasileira, em 2021.

Seu último clube foi o Atlético-MG, em que atuou por 60 jogos, com três tentos e dois passes para gol.

Heptacampeão gaúcho, o Grêmio disputa, nesta temporada, além do Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores.