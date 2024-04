Gol heroico, rixa com a torcida e perda de espaço: relembre a passagem de Breno Lopes pelo Palmeiras

Chegou ao fim a passagem do atacante Breno Lopes pelo Palmeiras. Sem espaço no clube, o jogador decidiu respirar novos ares e foi emprestado ao Fortaleza até o fim de seu contrato, que se encerra no final deste ano.

Breno Lopes chegou ao Verdão já no fim de 2020, após uma boa temporada pelo Juventude. De lá para cá, vivenciou altos e baixos com a camisa alviverde. Ele foi ganhando oportunidades e, aos poucos, conquistou a confiança de Abel Ferreira.

O atacante mal havia chegado e já teve a oportunidade de disputar uma final de Libertadores. Ele entrou no segundo tempo da decisão contra o Santos, no Maracanã, e fez história.

Quando a partida já caminhava para a prorrogação, aos 53 minutos do segundo tempo, Rony lançou a bola na área e achou Breno Lopes, que subiu mais alto que Pará e testou para o fundo das redes, tornando o Palmeiras campeão da América pela segunda vez.

O gol heroico marcou o jogador por bastante tempo. E os títulos não pararam por aí. No total, foram nove conquistas pelo clube palestrino: as Libertadores de 2020 e 2021, a Recopa Sul-Americana de 2022, os Paulistas de 2022, 2023 e 2024, os Brasileiros de 2022 e 2023, além da Supercopa do Brasil de 2023.

Apesar de não ser um protagonista da equipe, Breno Lopes era visto como uma peça importante e recebia chances na maioria dos jogos do Palmeiras. Até que, no ano passado, ele viveu sua grande crise no clube.

No dia 15 de setembro de 2023, o jogador saiu do banco de reservas e marcou o gol da vitória sobre o Goiás, em jogo pelo Campeonato Brasileiro. Na comemoração, ele mostrou o dedo do meio e esbravejou com a torcida. Ele chegou a ser vaiado durante o duelo, pois perdeu algumas oportunidades de balançar as redes.

Poucos dias depois, Breno se reuniu com a principal organizada do clube, a Mancha Verde, pediu desculpas à torcida e se disse "arrependido". E tentou seguir sua trajetória no Alviverde.

O jogador rapidamente deu a volta por cima, virou titular da equipe e foi decisivo na reta final do Brasileiro de 2023, fazendo gols importantes, como na vitória por 1 a 0 contra o Fluminense, na penúltima rodada do torneio. O triunfo praticamente garantiu a conquista do título nacional.

No entanto, no início de 2024, perdeu espaço. Sobretudo com a ascenção de Flaco López e outros jovens, como Luis Guilherme, Estêvão e até Lázaro.

Conforme apurou a Gazeta Esportiva, Breno Lopes desejava ter mais minutos em campo, mas entendeu que neste momento estava desprestigiado com o técnico Abel Ferreira. Portanto, decidiu buscar seu espaço em outro lugar.

O atacante até recebeu uma sondagem do Santos, que disputará a Série B, mas rejeitou a procura do rival e, à época, quis permanecer no Alviverde. Pouco depois, diante da falta de oportunidades, optou por aceitar a proposta do Leão do Pici.

Breno Lopes deixa o Palmeiras após cinco temporadas. Além de 11 títulos, ele contribuiu com 25 gols em 167 partidas com a camisa alviverde.