Giro europeu: Juventus sofre gol de ex-Palmeiras, mas busca empate contra o Cagliari

Nesta sexta-feira, Cagliari e Juventus se enfrentaram na Sardegna Arena, em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Italiano. Com gols de Gaetano e Mina, para os mandantes, e Vlahovic e Dossena (contra), as equipes empataram em 2 a 2.

Com o resultado, a equipe da casa chegou aos 32 pontos, se encontrando provisoriamente na 14ª posição da tabela. Já a Velha Senhora alcançou os 64 tentos, ocupando a terceira colocação.

Agora, o Cagliari volta a campo apenas no dia 28 de abril para o duelo com o Genoa, pelo Campeonato Italiano. A Juventus, por sua vez, terá compromisso contra a Lazio na próxima terça-feira, pela semifinal da Copa da Itália.

FT |??| Fischio finale: termina in pareggio a Cagliari ????#CagliariJuve pic.twitter.com/uRn37YMrKe ? JuventusFC (@juventusfc) April 19, 2024

O jogo

A vida da Juventus começou a complicar aos 27 minutos da etapa inicial, quando, após cobrança de escanteio, Alberto Dossena subiu para cabecear e o brasileiro Bremer acabou bloqueando a finalização com o braço. Com ajuda do VAR, o árbitro assinalou a penalidade. Na cobrança, Gianluca Gaetano converteu.

Aos 34 minutos, Luvumbu recebeu boa enfiada de bola e foi para a tentativa de drible sobre o goleiro Szczesny, mas sofreu o pênalti por ter sido derrubado pelo arqueiro. Desta vez, quem foi para a batida foi Yerry Mina, ex-Palmeiras, que não mostrou nervosismo e ampliou o placar para o Cagliari.

A resposta da Juventus veio aos 15 minutos da etapa final. Após Chiesa sofrer falta perto da área, o goleador Vlahovic foi para a cobrança e bateu com perfeição para o fundo das redes.

Após persistir muito, a Velha Senhora contou com a sorte e conseguiu o empate aos 41 minutos, quando Kenan Yildiz recebeu pela esquerda e cruzou para área. Na tentativa de afastar, Dossena acabou pegando errado na bola e mandando contra o próprio gol.

Lazio vence o Genoa pelo Italiano

Na outra partida do dia no Campeonato Italiano, a Lazio visitou o Genoa e venceu pelo placar de 1 a 0. O gol da vitória foi marcado por Luis Alberto. Felipe Anderson, que assinou pré-contrato com o Palmeiras, teve participação na jogada do tento.

A derrota mantém o Genoa na 12ª posição, com 39 pontos conquistados. Já a Lazio alcançou os 52 pontos e assumiu provisoriamente o sexto lugar.

Eintracht Frankfurt bate o Augsburg pelo Alemão

Pelo Campeonato Alemão, Eintracht Frankfurt e Augsburg se enfrentaram no Deutsche Bank Park, em jogo válido pela 30ª rodada. Com gols de Chaibi, Ekitike e Marmoush, para os mandantes, e Rubens Vargas, para os visitantes, a equipe de Frankfurt ganhou de 3 a 1.

Com os três pontos, o time da casa chegou aos 45 e ocupa a sexta posição da tabela. O Augsburg aparece logo atrás, em sétimo lugar, com 39 pontos.

Pelo Francês, Nice ganha do Lorient

O Nice bateu o Lorient pelo placar de 3 a 0 na Allianz Riviera, pela 30ª rodada do Campeonato Francês. Os gols foram marcados por Sanson, Jerémie Boga e Guessand.

O resultado levou a equipe mandante aos 47 pontos, ocupando a quinta posição da competição. Os visitantes, por sua vez, seguem com 26 pontos, aparecendo na 17ª colocação.

? Le Gym renoue avec le succès à la maison (3-0) ?#OGCNice #OGCNFCL pic.twitter.com/pawRwcJ1oT ? OGC Nice (@ogcnice) April 19, 2024

Athletic Bilbao e Granada empatam pelo Espanhol

No Estádio de San Mamés, Athletic Bilbao e Granada ficaram no empate de 1 a 1, pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol. Enquanto Guruzeta marcou para os mandantes, Inaki Willians fez para os visitantes.

O Athletic Bilbao chegou aos 58 pontos e está em quinto lugar do campeonato. O Granada, por sua vez, alcançou os 18 pontos, mas segue na 19ª posição.

? ????? El Athletic ha luchado por sumar los tres puntos hasta la última jugada, pero tiene que conformarse con un empate en San Mamés.#AthleticGranada #AthleticClub ? pic.twitter.com/g0Y3qRJgTl ? Athletic Club (@AthleticClub) April 19, 2024

Rio Ave fica no empate com o Arouca pelo Português

Pela 30ª rodada do Campeonato Português, Rio Ave e Arouca empataram em 1 a 1 no Estádio dos Arcos. Os gols da partida foram marcados por Joca, para o time da casa, e Rafa Mújica, para a equipe visitante.

Com o ponto conquistado, o Arouca chegou aos 44 e ocupa momentaneamente a sexta posição. Já o Rio Ave alcançou os 31 pontos e aparece em 11º lugar.