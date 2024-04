Fluminense x Vasco: veja informações, prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Fluminense e Vasco abrem a terceira rodada do Campeonato Brasileiro, na tarde deste sábado, no Maracanã. O clássico carioca colocará frente à frente os tradicionais rivais que buscam a recuperação das derrotas sofridas na última rodada. A bola vai rolar a partir das 16h (de Brasília).

Onde assistir: O duelo terá transmissão do canal pago Premiere.

O Tricolor, mandante do confronto, ainda não venceu na competição e soma apenas um ponto na tabela de classificação, na 15ª posição. O time de Fernando Diniz estreou com um empate em casa contra o Red Bull Bragantino e perdeu de virada para o Bahia na Fonte Nova, na última terça-feira.

? O seu nome eu anotei na minha agenda... pic.twitter.com/5WQY9nMVwM ? Brasileirão Betano (@Brasileirao) April 19, 2024

Para conquistar sua primeira vitória nesta edição do Brasileiro, o Fluminense terá de superar um incômodo tabu, o de não vencer um clássico carioca há treze partidas. Se não superar o Vasco neste sábado, o Tricolor vai estabelecer a maior sequência negativa contra os rivais estaduais em sua história.

A boa notícia no CT Carlos Castilho são os retornos do zagueiro Felipe Melo e do lateral-esquerdo Marcelo. A dupla foi poupada no duelo do meio de semana e volta a ficar à disposição do treinador. Com isso, Martinelli voltará a ser escalado como volante, sua posição original. O atacante Keno, fora dos gramados por mais de um mês por conta de uma lesão no tornozelo, deve ser relacionado para a partida.

Nono colocado na tabela, o Vasco estreou no Brasileiro com uma grande vitória sobre o Grêmio, em São Januário. O Cruzmaltino, entretanto, não manteve a sequência e caiu diante do Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista (SP).

O técnico Ramón Díaz deve praticamente repetir a escalação que iniciou a partida no Nabi Abi Chedid. A única dúvida é a presença do zagueiro João Victor, que deixou o jogo do meio de semana no intervalo com dores no joelho esquerdo. Caso seja poupado, Maicon deve formar a dupla de zaga com Léo. Gary Medel, por sua vez, segue no Chile acompanhando sua mãe, que passa por problemas de saúde. Já o meia-atacante Dimitri Payet, lesionado, tem pequenas chances de ser relacionado para o clássico.

FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE X VASCO

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Sábado, 20 de abril de 2024



Horário: 16 horas (de Brasília)



Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO-Fifa)



Assistentes: Bruno Boschilia (PR-Fifa) e Leone Carvalho Rocha (GO)



VAR: Rodolpho Toski Marques (PR-VAR-Fifa)

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Felipe Melo, Manoel e Marcelo; André, Martinelli, Paulo Henrique Ganso e John Arias; Marquinhos e Germán Cano



Técnico: Fernando Diniz

VASCO: Léo Jardim, PH, Maicon (João Victor), Léo e Lucas Piton; Mateus Carvalho, Sforza e Galdames; Rossi, Vegetti e David



Técnico: Ramón Díaz