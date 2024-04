Fluminense anuncia a renovação de Lucas Justen, lateral direito das categorias de base

Nesta sexta-feira, o Fluminense acertou a renovação de Lucas Justen, lateral direito de 21 anos. No CT Carlos Castilho, o 'moleque de Xerém' assinou um novo vínculo válido até dezembro de 2026 - o anterior se encerrava ao fim desta temporada.

O atleta demonstrou orgulho com a renovação, afirmando ter realizado um sonho de infância. "Estou muito feliz. A gente trabalhou bastante por isso. Não só eu, mas minha família e meu staff. É um sentimento de muito orgulho, um sonho realizado. Desde pequeno eu sonho com isso".

RENOVADO! O #MlkDeXerém Justen é do Fluminense até o fim de 2026. Muito sucesso, Guerreiro! #VemQueTem ?? Confira a matéria completa >> https://t.co/E8sW7RT2XN pic.twitter.com/aUqk3i7eXv ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 19, 2024

Lucas Justen aproveitou para destacar sua relação com o Tricolor Carioca. O jovem citou suas inspirações dentro do elenco, como Marlon e Marcelo.

"Quando eu era pequeno, cheguei a entrar em campo com o Fred, no jogo do título de 2010. E agora estar aqui do lado dele, convivendo com os jogadores e vivendo esse sonho é espetacular. Eu já tive inspirações que saíram de Xerém e voltaram para cá, como o Marlon e o Marcelo, que hoje jogam comigo. Para mim é um sonho viver isso e, quem sabe, poder ser essa inspiração para outros Moleques de Xerém", concluiu.

Defendendo a equipe profissional do Fluminense, Justen jogou em seis oportunidades e distribuiu assistência.

Pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o Tricolor volta aos gramados, neste sábado, para enfrentar o Vasco, no Maracanã. A bola rola a partir das 16h (de Brasília).