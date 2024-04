Escobar e Patrick são registrados no BID e já podem estrear pelo Santos

O Santos regularizou, nesta sexta-feira, os nomes de Escobar e Patrick no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Assim, ambos já podem estrear com a camisa alvinegra.

O lateral esquerdo de 27 anos, que estava no Fortaleza, chega ao Peixe com vínculo até 31 de dezembro de 2026. O meio-campista, ex-Atlético-MG, também tem contrato válido até final de 2026.

Foto: Reprodução

Escobar e Patrick foram anunciados nesta tarde e já estão á disposição de Fábio Carille. A dupla, no entanto, ainda tem presença incerta na estreia da Série B do Campeonato Brasileiro, já que não treinaram com o elenco.

Além deles, o Santos também registrou o nome de Rodrigo Ferreira no BID nesta sexta-feira.

O Santos larga na Série B do Brasileirão neste sábado, às 16h30 (de Brasília), contra o Paysandu, na Vila Belmiro.