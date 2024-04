Enzo, filho de Marcelo, publica foto com Cristiano Ronaldo Jr: 'Gêmeo'

Filho de Marcelo, Enzo Alves publicou uma foto ao lado de Cristiano Ronaldo Jr, herdeiro do craque português, e brincou ao chamar o amigo de "gêmeo".

O que aconteceu

Nas redes sociais, Enzo compartilhou o encontro que teve com o filho de Cristiano Ronaldo. Ambos seguiram a carreira dos pais e são jogadores de futebol.

Na legenda, o filho de Marcelo brincou com a semelhança entre eles. O lateral do Fluminense deixou emojis de risada na publicação.

Enzo Alves é jogador das categorias de base do Real Madrid. Já Cristiano Ronaldo Jr veste a camisa do Al-Nassr, clube do pai.

Pais dos futuros jogadores, Marcelo e Cristiano Ronaldo fizeram história pelo clube merengue. Os dois também criaram grande amizade, que parece ter sido transmitida aos filhos.