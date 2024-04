Deboche? Capitão do Boca ri após meia do River elogiar torcedores; assista

O zagueiro Marcos Rojo, capitão do Boca Juniors, repercutiu ao dar risada durante uma resposta de Nacho Fernández, do River Plate, em coletiva de imprensa na véspera do clássico entre as equipes.

O que aconteceu

Para promover o histórico jogo, Rojo e Nacho Fernández participaram de uma coletiva de imprensa. River Plate e Boca Juniors se enfrentam no domingo (21), às 15h30 (de Brasília).

O zagueiro do Boca Juniors, porém, viralizou por conta de um possível deboche em uma das respostas do rival. Nacho elogiava a força e a importância da torcida do River Plate.

JAJAJAJA CAPITÁN pic.twitter.com/RLxT9f4poj -- Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) April 19, 2024

Com um sorriso debochado, Rojo levou os torcedores do Boca à loucura nas redes sociais. O clássico argentino terá a presença das duas torcidas depois de nove anos.

River Plate e Boca Juniors se enfrentam em jogo válido pelas quartas de final da Copa da Liga Argentina. O jogo será disputado na cidade de Córdoba.