Com o Vitória em 2023, relembre os últimos dez campeões da Série B do Brasileiro

O Vitória cumpriu todos os protocolos e, além do acesso à Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro, conquistou o título da Série B em 2023. Foi o décimo campeão diferente do torneio nos últimos dez anos.

Com campanha de destaque, o Leão da Barra ganhou o troféu com antecedência, ainda na 36ª rodada. A festa enfim veio após uma vitória sobre o Novorizontino, por 2 a 1.

Em 2024, a Série B contará de novo com um clube grande entre os seus participantes. O Santos decepcionou no ano passado e foi rebaixado à Segunda Divisão do futebol nacional pela primeira vez em sua história.

O Peixe, agora, mira repetir a campanha do Vitória e de outros times que já disputaram a Série B para assegurar seu principal objetivo para esta temporada: o retorno à elite do futebol brasileiro.

Grandes clubes passaram pela competição nos últimos dez anos. Em 2022 e 2021, por exemplo, Cruzeiro e Botafogo, respectivamente, conquistaram o título da Série B. Em 2019, foi a vez do Bragantino, que venceu o campeonato e não voltou mais para a Segundona. O mesmo aconteceu com o Fortaleza, em 2018.

A Série B terá início na sexta-feira, mas o Santos inicia sua trajetória na competição apenas no sábado. O time recebe o Paysandu a partir das 16h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela primeira rodada do torneio.

Veja, abaixo, os campeões da Série B nos últimos dez anos: