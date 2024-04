Com gols no fim, Palmeiras vence América-MG e sobe no Brasileiro feminino

Nesta sexta-feira, jogando no Estádio Doutor Jayme Pinheiro de Ulhôa Cintra, o Palmeiras bateu, por 2 a 0, o América-MG, em confronto válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro feminino. Os gols, marcados na reta final da partida, foram anotados por Amanda Gutierres e Taina Maranhão.

Agora, o Verdão soma 13 pontos na competição nacional e sobe para a segunda colocação, ficando apenas atrás do rival Corinthians, que acumula 15 unidades. Diante do revés, o América-MG permanece com 10 pontos e cai para o quinto lugar.

Terceira vitória seguida das Palestrinas! ??? Foi no finalzinho e com muita emoção! Amanda Gutierres e Tainá Maranhão marcaram os gols do @Palmeiras_FEM! pic.twitter.com/QsiCxWhaNP ? Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) April 20, 2024

Pela sétima rodada do Brasileirão feminino, o Palmeiras volta aos gramados apenas no dia 28, às 16h (de Brasília). O Alviverde encara a Ferroviária, fora de casa, no Estádio Doutor Adhemar de Barros. Já o América-MG, um dia antes, visita o rival Cruzeiro, às 16h, no Castor Cifuentes.

O Palmeiras inaugurou o marcador aos 40 minutos da etapa complementar. Após roubar a posse de bola no campo de ataque com Brena, a equipe avançou rapidamente para a área adversária. A bola sobrou nos pés de Amanda Gutierres, que, com o pé direito, deslocou a arqueira Tainá.

Três minutos depois, aos 43, o Verdão aumentou sua vantagem. Em jogada bem trabalhada de pé em pé, Brenda achou Taina Maranhão invadindo a área. Assim, a atacante finalizou no canto esquerdo e estufou as redes.