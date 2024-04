Com gol no fim, Botafogo-SP arranca empate contra o América-MG pela estreia da Série B

Nesta sexta-feira, no Estádio Santa Cruz, Botafogo-SP e América-MG empataram em 1 a 1, pela estreia do do Campeonato Brasileiro Série B. Os visitantes inauguraram o marcador, mas, no apagar das luzes, Bernardo Schappo deixou tudo igual.

Agora, as duas equipes acumulam um ponto na competição nacional. A tabela será definida, por completo, ao final de todos os jogos desta rodada.

Um pontinho pra cada lado no Estádio Santa Cruz. ? O Coelho saiu na frente, mas o Pantera foi guerreiro e buscou o empate nos minutos finais. Muita emoção em Ribeirão Preto! ?#BrasileirãoBetnacional pic.twitter.com/Mcc9r05e9H ? Brasileirão Betnacional - Série B (@BrasileiraoB) April 20, 2024

Pela segunda rodada da Série B, o Botafogo-SP visita o Paysandu no Mangueirão, às 19h (de Brasília) do dia 29. O América-MG, por sua vez, no próximo sábado (26), recebe, no Independência, o Novorizontino, às 18h.

O Coelho abriu o placar aos 17 minutos da etapa complementar. Pela direita do setor ofensivo, Juninho cruzou para a área e Renato Marques apareceu para cabecear para o fundo das redes, vencendo a marcação.

No final da partida, aos 48 minutos, o Botafogo-SP empatou a partir de um escanteio. Douglas Baggio cruzou fechado e Bernardo Schappo subiu mais alto para arrematar de cabeça.