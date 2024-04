Com apenas seis jogos disputados, Vitória anuncia recisão com Luan, ex-Corinthians

Nesta sexta-feira, o Vitória comunicou a rescisão de contrato, em comum acordo, com Luan, atacante contratado em janeiro deste ano. O jogador tinha vínculo com o clube Rubro-Negro até o final desta temporada. O término do contrato apareceu no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF.

Na equipe, Luan disputou apenas seis jogos, sendo três pela Copa do Nordeste e três pelo Campeonato Baiano, competição na qual o Vitória sagrou-se campeão sobre o rival Bahia. Neste período, o então camisa 20 não marcou nenhum gol e distribuiu uma assistência.

O atleta disputou apenas uma patrida como titular, quando o clube venceu o Treze, pela Copa do Nordeste. Em nota, o Vitória agradeceu o empenho e dedicação de Luan, agora livre no mercado.

Destaque do Grêmio em 2017, quando venceu a Copa Libertadores e arrebatou o prêmio de Rei da América, Luan não repetiu o mesmo sucesso nos outros clubes que defendeu. Somando sua passagem por Corinthians e Santos, o jogador, em 86 partidas, balançou a rede em 10 oportunidades e deu cinco passes para gol.

Confira a nota do Vitória na íntegra:

"O Esporte Clube Vitória comunica o desligamento em comum acordo do meia Luan Guilherme. A rescisão foi assinada nesta sexta-feira à noite e publicada no BID-E (Boletim Informativo Diario-Eletrônico) da CBF.

O clube agradece o empenho e a dedicação do atleta durante o período em que esteve atuando pela equipe rubro-negra e deseja sucesso na carreira".