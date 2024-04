Campinas comemora volta à final da Superliga masculina após oito ano

Depois de oito anos, o Vôlei Renata Campinas está de volta à final da Superliga masculina de vôlei. Na noite desta quinta-feira (18), com grande apoio da torcida, o time campineiro carimbou a vaga na decisão ao fechar a série contra o Vedacit Vôlei Guarulhos, conquistando mais uma vitória, desta vez, por 3 a 0 (25/21; 25/22 e 32/30), no Ginásio do Taquaral, em Campinas, no segundo jogo da semifinal. O campeão olímpico Maurício Borges faturou o troféu Viva Vôlei de melhor em quadra.

A final acontece no próximo dia 28 (domingo), às 10 horas, no Ginásio Geraldão, em Recife. O adversário do duelo sai do duelo entre Sesi-SP e Joinville. A outra série está empatada em 1 a 1, depois da vitória do time catarinense nesta quinta-feira por 3 a 2, e os times decidem o classificado na segunda-feira (22), em duelo em Bauru.

Esta é a segunda vez na história que o projeto campineiro alcança a final da Superliga. Na temporada 2015/2016, a equipe disputou a decisão em Brasília, mas acabou superada pelo Sada Cruzeiro, por 3 a 1. Na primeira oportunidade, contudo, os campineiros garantiram a vaga fora de casa. Esta também é a primeira vez na história da Superliga que o 8º colocado alcança a decisão da competição.

"Isso é fruto do nosso trabalho desde o início da temporada. Ninguém largou, todo mundo junto o tempo inteiro, esse grupo se superou mais uma vez em chegar à final da Superliga. Não foi fácil derrubar o Cruzeiro, não foi fácil derrubar o Guarulhos agora. Isso é Fruto do nosso trabalho, da galera, do espetáculo que essa torcida fez hoje. Só tenho agradecer todo nosso grupo, comissão técnica, jogadores, a galera que faz parte do Vôlei Renata", comenta Maurício Borges.

O maior pontuador campineiro foi o ponteiro Adriano, com 16 pontos, inclusive o último, em bloqueio para cima de Franco. Lima, Juninho e Maurício Borges, com 10 cada, vieram logo atrás na pontuação. Wítallo, outro titular, terminou com sete. O equilíbrio entre os principais pontuadores ressalta a boa atuação do levantador Demian González.

"Sempre acreditei nesse time, nesse grupo. O time demorou a encaixar. Trocamos muitas peças de uma temporada para outra, mas era a realidade e a gente continuou trabalhando. A gente conseguiu dar esse upgrade na última etapa da Superliga, estou com 41 anos, estou muito feliz, muito contente. É uma classificação muito importante para nós, para o projeto, para a cidade. Estou feliz", encerra o levantador e capitão campineiro.