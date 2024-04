Caio Paulista sofre para se firmar no Palmeiras e não entra em campo há quatro jogos

Caio Paulista não tem tido vida fácil no Palmeiras. Um dos reforços do clube para esta temporada, o atleta ainda não conseguiu se firmar no Alviverde e sequer tem sido utilizado por Abel Ferreira.

O jogador de 25 anos soma dez partidas nesta temporada, sem nenhum gol marcado e com duas assistências. Depois de uma sequência no início do Campeonato Paulista, ele perdeu espaço e não atuou nos últimos quatro jogos.

Mais do que isso, Caio Paulista disputou apenas um dos últimos sete compromissos do Palmeiras. Ele jogou somente no empate por 1 a 1 com o San Lorenzo, na Argentina, pela Libertadores, quando Abel poupou parte do time visando as finais do Paulistão. Nas demais oportunidades, ele não saiu do banco de reservas.

Caio Paulista pode atuar como lateral-esquerdo ou atacante pelas beiradas do campo. Ele, porém, tem a concorrência de Piquerez, Vanderlan, Lázaro, Rony, Luis Guilherme e Estêvão.

O ala chegou ao Palmeiras após uma temporada de destaque no São Paulo. Ele fez cinco gols e deu duas assistências em 51 compromissos disputados em 2023, 41 como titular. Caio foi um dos principais nomes na campanha do título da Copa do Brasil.

No entanto, o jogador deixou o Tricolor pela porta dos fundos. Ele estava emprestado ao clube e tinha a permanência em definitivo praticamente garantida, mas decidiu assinar com o Palmeiras e irritou os são-paulinos.

No novo clube, Caio Paulista ainda tenta buscar seu espaço. Ele está à disposição para o duelo contra o Flamengo, no domingo, pela terceira rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), no Allianz Parque.