Vasco lamenta declaração machista de técnico: 'Pedimos desculpas'

O Vasco da Gama emitiu uma nota oficial sobre o comentário machista do técnico Ramón Díaz após a derrota para o Bragantino.

O que aconteceu

O clube lamentou a declaração do treinador argentino, que disse que é "complicado" ter uma mulher comandando o VAR. Ele se referiu às polêmicas de arbitragem do duelo contra o Grêmio, pela primeira rodada do campeonato. Daiane Muniz foi a responsável por comandar a arbitragem de vídeo da partida.

O Vasco se desculpou pelo ocorrido. O Cruz Maltino também reforçou seu compromisso com medidas e diretrizes educativas baseadas em seus valores e princípios.

O Vasco da Gama lamenta a declaração do técnico Ramón Díaz e reafirma o compromisso de reforçar as medidas e diretrizes educativas necessárias em acordo com suas determinações, valores e princípios. Pedimos, assim como nosso técnico, desculpas. Vasco, via X

Declaração machista

Ramón Díaz tentou justificar sua fala dizendo que o futebol "é dinâmico, com ações rápidas". A declaração repercutiu nas redes sociais e gerou indignação.

Sobre os árbitros, não podemos falar muito porque o VAR... Na última partida, uma senhorita, uma mulher, foi pênalti e ela interpretou diferente porque o futebol é diferente. Principalmente, que o VAR seja decidido por uma mulher, acho que é bastante complicado porque o futebol é tão dinâmico, com ações rápidas. Ramón Díaz, em entrevista coletiva

Depois, o técnico vascaíno fez um pronunciamento se retratando. Ele pediu desculpas se sua decisão foi "mal interpretada" e disse que quis dizer que uma única pessoa possa decidir comandando o VAR.

Se interpretou algo mal da minha declaração, quero pedir desculpas, me pareceu que o que quis dizer que uma só pessoa não pode ter uma decisão tão importante, que essa participação do VAR nas decisões tão importantes. Se interpretou mal, peço desculpas, não é minha intenção. Ramón Díaz, em pronunciamento posterior

