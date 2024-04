Vasco anuncia a contratação do volante Hugo Moura

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco anunciou, hoje (18), a contratação do volante Hugo Moura, que estava no Athletico-PR. O jogador chega ao clube por empréstimo até o fim da temporada

O que aconteceu

O acordo entre os clubes tem obrigação de compra. Ao fim da temporada, ele vai assinar contrato até o fim de 2026.

Hugo chega para um setor considerado carente no elenco. O Vasco foi ao mercado com ainda mais urgência após as lesões de Paulinho e Jair, que devem retornar apenas na reta final do ano.

O volante, de 26 anos, é cria do Flamengo. Ele tem passagens também por Coritiba e Lugano, da Suiça.

Vasco acerta a contratação do volante Hugo Moura ✍️💢



➡️ Saiba mais em https://t.co/CYTsuTfPxl #VascoDaGama pic.twitter.com/41ejkzNCew -- Vasco da Gama (@VascodaGama) April 18, 2024

Ele estava no Furacão desde 2022. Foram tem 104 jogos, dois gols e uma assistência. Em 2024, ele atuou em 12 partidas, sendo seis como titular.

Hugo Moura é o décimo reforço contratado pelo Vasco na temporada 2024. Antes dele chegaram o goleiro Keiller, os zagueiros Rojas e João Victor, o lateral Victor Luís, o volante Sforza, o meia Galdames e os atacantes David e Adson.