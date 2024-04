Textor defende relatórios de manipulação: 'Veja O Exterminador do Futuro'

Do UOL, no Rio de Janeiro

John Textor, dono da SAF Botafogo, defendeu nesta quinta-feira, enquanto estava no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), os relatórios da empresa Good Game, usados por ele como base para denunciar uma suposta manipulação de partidas no futebol brasileiro.

O executivo até fez uma recomendação de filme para exemplificar como é o trabalho da inteligência artificial, que alega encontrar comportamento anormal de jogadores e árbitros.

"É como um olho no céu que vê qualquer milisegundo anormal e sabe quando algo fora do normal aparece. Se um árbitro ou um jogador acha que pode escapar com qualquer coisa agora, assista a "O Exterminador do Futuro", do James Cameron. Essas coisas não podem acontecer mais. As máquinas estão tomando conta do mundo", disse Textor.

A declaração é parte de uma longa resposta à pergunta: você tem outra prova, além dos relatórios da Good Game?

"Essa é a pior pergunta. Eu entendo por que você perguntou. Mas as pessoas têm minimizado a Good Game. Como se fosse só um relatório. É uma metodologia incrível, que pelos últimos 10 anos é a que tem mais credibilidade no futebol", disse o dirigente.

Eu continuo ouvindo na imprensa: "É só relatório da Good Game". Quer saber? Entenda o relatório da Good Game! E cale a p... da boca! Quando as pessoas dizem que é só relatório da Good Game: Primeiro, não é tudo o que temos. Segundo, já seria suficiente. Por que as pessoas dizem isso? John Textor

O dono da SAF do Botafogo foi ao tribunal porque seria julgado por declarações depois da partida contra o Palmeiras, no Brasileirão 2023, e por ter invadido o gramado na ocasião. O processo foi tirado de pauta do Pleno do STJD e volta na semana que vem.

Mas ele citou anteriormente que os relatórios com base em inteligência artificial apontam condutas que seriam de manipulação no clássico em que o São Paulo levou 5 a 0 do Palmeiras, ano passado. Em relação a 2022, Textor disse que a Good Game apontou suspeitas sobre a goleada de 4 a 0 que o Fortaleza sofreu, também para o Palmeiras.

O que mais Textor disse

Tem provas?

"Eu vou dar mais provas para a polícia nos próximos dias. Há mais jogos que vamos provar que foram manipulados e nem afetaram Botafogo. Eu também quero olhar para o comportamento dos nossos jogadores no último ano. Não tivemos qualquer evidência que nossos jogadores estiveram envolvidos. Mas eu sou diferente de Leila. Os jogadores dela não estavam implicados. Presidentes/donos de outros clubes vieram até mim e disseram: se nossos jogadores se comportaram de forma inadequada, queremos saber. Na maioria das vezes, os jogadores já foram para outros clubes quando alguém descobre isso".

Ida ao STJD para conversar

"Eu estou dando mais evidência para a polícia e para o Senado. A corte esportiva precisa ter cuidado ao tomar para si processos que são adequados para persecução penal. Mas acho que achamos o equilíbrio de mostrar como essa evidência funciona e como essas ferramentas podem ajudar o esporte. Talvez tenhamos alcançado isso hoje com a minha visita. Eu quero gerir um clube de futebol. Não sou investigador".

Relatório da Good Game é prova?

"Eles trabalham para as principais entidades de administração. Eles monitoram em tempo real, ao vivo. É uma metodologia respeitada, que levou 55 pessoas à prisão. E agora está combinada com uma visão computacional". Eu vou explicar a diferença da Sport Radar e da Good Game. Com a Sport Radar, a empresa de apostas vem e diz que tem dados sobre volume de apostas em determinado jogo, essa ação está acontecendo nessa direção. Número 1: isso é indireto. Não tem acesso ao que acontece no campo ou no comportamento dos jogadores. Só diz que, talvez, a única razão pela qual as pessoas manipulam os jogos é por apostas. Mas isso é ridículo. As pessoas manipulam jogos porque querem ganhar campeonatos, porque querem que os times que amam ganhem campeonatos".

Manipulação

"As pessoas manipulam jogos por razões fraternais, onde um clube ná Bélgica quer ajudar outro clube a evitar o rebaixamento. Eles foram para a cadeia por isso, três ou quatro anos atrás, a mesma coisa. Mas depois, tem a questão de apostas e do dinheiro. Bem, claro, isso acontece também. Mas quando Sport Radar e essas empresas colocam esses dados, isso é indireto. O que a Good Game faz é que eles literalmente assistem ao jogo. E eles faziam com as formas antigas. Então, a questão é se um jogador parou. Ele intencionalmente fez um passe errado? Bem, a probabilidade estatística é que ele vai muito fora dos margens. E combina tudo com um monte de outros jogadores que estão em situações de gols. Isso permite que eles peguem esses jogadores. E eles estão fazendo isso por dez anos. E agora eles estão tomando a visão do computador. Então, agora eles veem perfeitamente".

Ataque a comentários da imprensa

"Então, quando alguém diz que é só o relatório da Good Game.. bem, eles leram os relatórios? Porque o relatório de jogo de nível 3 tem anos de experiência. Você pode ir para a tribunal, é admissível. Você tem que ter a credibilidade do testemunho, a credibilidade do método e a evidência específica. É por isso que eles são 100% sucessivos, eles nunca foram provados errados na corte. Então quando alguém diz que você "tem apenas os relatórios da Good Game", é melhor você saber do que você está falando quando você usa isso em algum programa de TV para minimizar essa tecnologia. Porque você vai estar no lado errado da história e você vai parecer um idiota".