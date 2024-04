Semifinais da Champions não terão a presença de times ingleses depois de quase quatro anos

Nesta quarta (17), o Arsenal perdeu para o Bayern de Munique e o City saiu derrotado nos pênaltis para o Real Madrid. A eliminação dos dois times ingleses na Liga dos Campeões marcou um fato curioso. Desde a temporada 20/21, pelo menos uma equipe da Inglaterra marcava presença nas semifinais da Champions, o que não se repetirá em 2024.

A última vez que as semifinais da Champions não tiveram ao menos um clube da Premier League foi na temporada 19/20, quando Lyon, Paris Saint-Germain, Bayern de Munique e Red Bull Leipzig ficaram entre os quatro melhores. Naquela ocasião, o PSG eliminou o Leipzig por 3 a 0 garantindo vaga no final. No outro confronto, o Bayern aplicou o mesmo placar em cima do Lyon. Na grande decisão, os alemães venceram com um gol de Coman.

A partir desta final, ao menos uma equipe inglesa estava presente nesta fase da Liga dos Campeões. O Manchester City ficou entre os quatro melhores em todas as temporadas após 19/20, mas se consagrou campeão apenas no ano passado contra a Inter de Milão.

As semifinais da Liga dos Campeões começarão no dia 30 de abril e irão até 08 de maio. De um lado da chave, Real Madrid e Bayern de Munique brigarão por um espaço na final. No outro chaveamento, Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund disputarão a vaga restante.