Sem Beraldo, São Paulo sofre com mau desempenho do sistema defensivo

No começo de 2024, o São Paulo sofreu com saídas, com a do zagueiro Beraldo sendo uma das sentidas. O Tricolor vem sofrendo com o mau desempenho do sistema defensivo.

Com uma média de 1.42, o time de Thiago Carpini foi vazado por dez oportunidades nos últimos sete jogos. No período, o clube do Morumbis apenas não teve as redes balançadas pelo Cobresal (2 a 0).

Assim, Palmeiras (1 a 1), Ituano (2 a 3), Novorizontino (1 a 1), Talleres (2 a 1), Fortaleza (2 a 1) e Flamengo (2 a 1) marcaram contra o São Paulo.

Na atual temporada, o Tricolor não sofreu gol em apenas cinco duelos: Palmeiras (0 a 0), Portuguesa (2 a 0), Água Santa (3 a 0), Inter de Limeira (3 a 0) e o time chileno.

O São Paulo arrecadou R$64 milhões pela venda do Beraldo, já que detinha 60% dos direitos econômicos do jovem zagueiro. Titular da conquista inédita da Copa do Brasil, com 52 jogos e um gol marcado.

Com duas derrotas, a equipe comandada por Thiago Carpini está na vice-lanterna do Brasileirão. Pela terceira rodada, o time do Morumbis encara o Atlético-GO às 18h30 (de Brasília) desse domingo, no Estádio do Dragão.