São Paulo: 'Carpini está implorando pelo fim dessa agonia', diz Arnaldo

O comentarista Arnaldo Ribeiro analisou no UOL News Esporte que Thiago Carpini não aguenta mais a "agonia" de ser um técnico interino de si mesmo. Para Arnaldo, na coletiva após a derrota para o Flamengo no Maracanã, o treinador praticamente implorou à diretoria do São Paulo que resolvesse sua situação no cargo.

'Carpini deu sugestões para substituição dele mesmo': "Essa resposta do Carpini foi o ponto alto da coletiva, é quase um pedido: 'dê um fim nisso'. Ele falou essa frase: 'É muito simples o São Paulo encerrar isso, dar um fim nisso'. E eu acho que o São Paulo vai encerrar isso hoje, depois dessa frase, eu imagino. O Carpini não tem que passar pelo mesmo constrangimento por mais uma partida, contra o Atlético-GO, mesmo que o São Paulo não consiga ter ainda acertado com o novo treinador. É o que ele falou, tem o interino da casa, ele deu sugestões nessa resposta para substituição dele mesmo, porque ele já sabe que está fora desde a derrota para o Fortaleza, a partir do segundo tempo em casa contra o Fortaleza, com uma derrota em casa na estreia que vai custar o São Paulo na zona de rebaixamento por algumas rodadas no campeonato, porque era o único jogo acessível numa tabela de visitante do São Paulo no início".

'O Carpini implora pelo fim dessa agonia': "A cada momento que o São Paulo adia sua decisão, ele vai minando as suas possibilidades nas competições mais importantes que ele disputa, porque com o Carpini não dá mais, não tem mais condição. Nesta indefinição, o time vai se deteriorando. Curiosamente, ontem, mais uma vez, ficou claro que o time do São Paulo tem bons jogadores. O problema do São Paulo esse ano não é elenco, e essa situação chegou no limite da suportabilidade. O Carpini, com essa declaração, ele pede, ele implora pelo fim dessa agonia".

