Santos ainda estuda situação de Morelos e atacante ganha sobrevida

A situação de Alfredo Morelos no Santos ainda não está definida. O atacante não vem agradando a comissão técnica, mas segue fazendo parte do elenco, pelo menos até a metade do ano.

O presidente Marcelo Teixeira falou, na última quarta-feira, sobre o imbróglio com o colombiano, que recebe um dos maiores salários do elenco. O dirigente salientou que não pode se desfazer do acordo de uma hora para outra e colocou a responsabilidade nas mãos do atleta.

"O Morelos tem contrato, já vinha com contrato anterior. Ele, o Dodô, são jogadores que vinham com contratos anteriores e permanecem no plantel. O Morelos tem contrato, é um jogador que, caso a comissão defina, como está definindo a diretoria, caberá fazer o seu trabalho. É um trabalho muito difícil, onde o jogador tem um histórico, um potencial muito grande de jogos no exterior. Foi contratado na temporada passada por essa razão. E nós tentaremos encaminhar esse atleta caso ele e outros não estejam nessa linha que implantamos desde janeiro", disse.

"É uma linha eficaz, de sucesso, onde enxugamos uma máquina, encaminhamos essa máquina, enxugamos a folha e qualificamos o elenco para as disputas de 2024. Dentre tanta saídas que tivemos, alguns ficaram. Pode ser que continuem por uma questão lógica, onde o Santos tem que cumprir um contrato. Existe um contrato que precisa ser respeitado. Não posso ser irresponsável e rasgar um contrato, fazendo com que o atleta vá para a área trabalhista e o futuro presidente pague por uma irresponsabilidade minha. Terei que arcar, como estamos arcando", ampliou.

"Diante disso, vamos ver como podemos encaminhar os atletas que não estão nos planos da comissão técnica. Lembrando que temos até julho, não temos uma emergência imediata de fazer ações, até porque a janela agora é curta. Temos que notar o perfil desses jogadores e estarmos no mercado no devido momento. Não vamos ter desespero", finalizou.

Morelos foi anunciado em setembro, após uma passagem vitoriosa pelo Rangers, da Escócia. No Brasil, contudo, ele nunca conseguiu repetir o sucesso. São apenas 14 compromissos, sendo cinco como titular, dois gols e uma assistência.

Neste ano, o atacante de 27 anos entrou em campo em 11 oportunidades (sete saindo do banco de reservas) e balançou as redes nas vitórias sobre São Paulo e São Bernardo, ambas no Morumbis.

Com o baixo rendimento, portanto, o colombiano ficou para trás no esquema de Carille, que já deixou clara a sua preferência por Julio Furch.

O Santos estreia na Segunda Divisão no sábado, às 16h30 (de Brasília), contra o Paysandu. O jogo será na Vila Belmiro, mas sem a presença de público, já que os paulistas estão punidos pelo STJD.