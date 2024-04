Rômulo estreia pelo Palmeiras, e Abel diz: 'Temos que ir com calma'

O meio-campista Rômulo finalmente fez sua estreia pelo Palmeiras na noite da última quarta-feira, em derrota para o Internacional, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Barueri. Depois de relacionar o jogador para outros três jogos, o técnico Abel Ferreira finalmente promoveu a estreia do atleta ex-Novorizontino.

Rômulo entrou em campo aos 35 minutos do segundo tempo, no lugar de Raphael Veiga. Assim, o novo camisa 20 do Verdão jogou pouco mais de 15 minutos. Com alguns minutos em campo, o meia arriscou uma finalização forte de fora da área.

"Falando do Rômulo, temos que ir com calma, acho que entrou bem, teve uma oportunidade no arremate de fora da área. Sabíamos dessa característica dele" declarou Abel.

O jogador de 22 anos era o único reforço que ainda não tinha estreado pela equipe. Devido às suas características, a ideia é que Rômulo brigue pela vaga com Raphael Veiga. O camisa 23 do Verdão vem de uma sequência de quatros jogos e só foi substituído nos últimos dois.

Após a partida, o treinador explicou a substituição de Veiga e disse que o próprio jogador pediu para sair. "Tirei porque ele pediu para sair. Não é de hoje que faço essa gestão de energia. Temos um Núcleo de Saúde e Performance extraordinário que nos ajuda, mas tem uma comissão técnica que gere. Há jogadores que insistimos mais, como o Veiga, não há milagres. Gostaríamos muito de ter tempo para recuperar jogadores. Uma posição que neste momento não temos substituto a altura, que possa dar a continuidade, mas vamos ver o que ele tem. É um jogador que pode nos ajudar", seguiu o treinador.

Rômulo foi contratado pelo Palmeiras ainda com o Campeonato Paulista em andamento, enquanto o jogador defendia o Novorizontino. O meia foi um dos destaques do Tigre do Vale, que caiu na semifinal do Estadual justamente diante do Palmeiras, no Allianz Parque.

Buscando ter mais minutos em campo, Rômulo segue à disposição do treinador para o jogo deste domingo, contra o Flamengo, pela terceira rodada do Brasileirão. A bola rola às 16 horas (de Brasília), no Allianz Parque.