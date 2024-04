Renato avalia momento do Grêmio como "ótimo" após vitória contra o Athletico-PR

Diante da sua torcida, o Grêmio ganhou do Athletico-PR por 2 a 0, pela segunda do Brasileirão, na última quarta-feira. Com o triunfo, o Tricolor deu fim à sequência de três derrotas seguidas.

Apesar de ter que melhorar e dos tropeços recentes, o momento da equipe é "ótimo" segundo o técnico Renato.

"Deixa eu falar uma coisa, vocês colocam o momento meio conturbado do Tricolor, o momento do Grêmio é ótimo. Há dez dias atrás, o Grêmio foi hepta. Entramos para a história do clube. Eu concordo que precisa melhorar, perdemos um jogo da Libertadores que não poderíamos ter perdido em casa", comentou.

Pouco depois, o comandante tricolor pediu "calma para o torcedor" e citou Manchester City, Barcelona e Real Madrid para falar sobre o elenco do Grêmio.

"Da noite para o dia, o Grêmio é o City, o Real Madrid, o Barcelona, que não pode perder. Todo mundo perde, ganha apertado. O Grêmio não tem um plantel para ser campeão do mundo. Tropeços vão acontecer. O que eu peço para o torcedor é calma. A gente sempre trabalha para melhorar", completou.

O GRÊMIO GANHOU! #Grêmio 2×0 Athletico

Com gols do Cristaldo e do Soteldo, dominamos a nossa estreia em casa pelo #Brasileirão2024 e vencemos a equipe do Athletico! ?? #GRExCAP pic.twitter.com/0bO1eUYTTJ ? Grêmio FBPA (@Gremio) April 17, 2024

Renato, por fim, valorizou a vitória conquistada contra o Athletico-PR e o desempenho do time mesmo desfalcado.

"Hoje, pegamos uma carninha de pescoço. O Athletico-PR é um time difícil de ser batido, era o líder do campeonato, tem o melhor ataque do Brasil. Apesar dos desfalques, o Grêmio jogou muito bem, foi competitivo, tomou conta do jogo, conseguimos fazer os dois gols, teve um prejuízo ali atrás e a defesa não tomou gol", finalizou.

Com a vitória, o Grêmio somou os primeiros três pontos no Campeonato Brasileiro e está na oitava posição. O Imortal enfrenta o Cuiabá às 18h30 (de Brasília) desse sábado, em casa.